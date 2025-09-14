ونزوئلا از متوقف کردن قایق ماهیگیران توسط ارتش آمریکا خبر داد و آن را اقدامی «غیرقانونی و خصمانه» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه ونزوئلا شنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که خدمه ناوشکن آمریکایی «یواس‌اس جیسون دورهام» قایق ماهیگیران ونزوئلایی را در آب‌های ونزوئلا متوقف کرد.

این بیانیه افزود که این اتفاق جمعه رخ داد و ۹ ماهیگیر به مدت هشت ساعت در اقدامی «غیرقانونی و خصمانه» توسط آمریکا بازداشت شدند.

در بیانیه وزارت خارجه ونزوئلا آمده است: این ناو جنگی ۱۸ نیروی مسلح فرستاد و آنها یک قایق کوچک و بی‌ضرر را به مدت هشت ساعت اشغال کردند. این یک اقدام تحریک‌آمیز با استفاده غیرقانونی از ابزار‌های نظامی است.

وزارت خارجه ونزوئلا گفت که هدف از این اقدام «توجیه تشدید جنگ در کارائیب برای تغییر رژیم» در کاراکاس است.

آمریکا با ادعای «جنگ علیه مواد مخدر» نسبت به استقرار هشت کشتی جنگی، یکهزار و ۲۰۰ موشک، یک زیردریایی هسته‌ای، سه ناوشکن با حدود چهار هزار و ۵۰۰ سرباز از جمله ۲ هزار و ۲۰۰ تفنگدار دریایی در جنوب کارائیب اقدام کرده است.

آمریکا همچنین کارتل مواد مخدر «لوس سولس» (کارتل خورشیدها) را با دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا مرتبط دانسته و پاداش برای اطلاعاتی که به دستگیری وی منجر شود را از ۲۵ میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است.

تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس به ویژه پس از حمله نیرو‌های ایالات متحده در تاریخ ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور) به یک قایق تندرو که گفته شد حامل مواد مخدر بوده و از ونزوئلا حرکت کرده، بیش از پیش بالا گرفت و به گمانه زنی‌ها مبنی بر تلاش واشنگتن برای سرنگونی دولت مادورو افزود.

مادورو از آن زمان نزدیک به ۴.۵ میلیون شبه‌نظامی را برای دفاع از کشور و در واکنش به «امپریالیسم» آمریکا بسیج کرده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: ارتش آمریکا ، ونزوئلا ، قایق ماهیگیری
خبرهای مرتبط
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
ونزوئلا ادعا‌های واشنگتن در مورد حمله مرگبار دریایی را رد کرد
حضور وزیر جنگ آمریکا در نزدیکی آب‌های ونزوئلا + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
آخرین اخبار
خانواده اسرای اسرائیلی: نتانیاهو تنها مانع بازگشت فرزندانمان است
وزیر انرژی اسرائیل: رهبران حماس را بار دیگر هدف قرار می‌دهیم
قتل‌عام جدید صلیبیون در صف‌های گرسنگی غزه
هاآرتص: ترکیه می‌تواند هدف بعدی اسرائیل باشد؛ عواقب آن فاجعه‌بار است
این کشور‌ها توانایی پاسخ به حمله اسرائیل را ندارند!
ترامپ در آستانه جنگی بی‌پایان با ونزوئلا
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
دیدار و گفت وگوی نخست وزیر قطر و فرمانده سنتکام در دوحه
رایزنی‌های فشرده وزیر خارجه ترکیه با قطر و اردن در آستانه نشست دوحه
شهادت ۶۲ فلسطینی دیگر در حملات ارتش صهیونیستی به غزه
آمریکا قایق ماهیگیران ونزوئلا را متوقف کرد
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد