ونزوئلا از متوقف کردن قایق ماهیگیران توسط ارتش آمریکا خبر داد و آن را اقدامی «غیرقانونی و خصمانه» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه ونزوئلا شنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که خدمه ناوشکن آمریکایی «یواس‌اس جیسون دورهام» قایق ماهیگیران ونزوئلایی را در آب‌های ونزوئلا متوقف کرد.

این بیانیه افزود که این اتفاق جمعه رخ داد و ۹ ماهیگیر به مدت هشت ساعت در اقدامی «غیرقانونی و خصمانه» توسط آمریکا بازداشت شدند.

در بیانیه وزارت خارجه ونزوئلا آمده است: این ناو جنگی ۱۸ نیروی مسلح فرستاد و آنها یک قایق کوچک و بی‌ضرر را به مدت هشت ساعت اشغال کردند. این یک اقدام تحریک‌آمیز با استفاده غیرقانونی از ابزار‌های نظامی است.

وزارت خارجه ونزوئلا گفت که هدف از این اقدام «توجیه تشدید جنگ در کارائیب برای تغییر رژیم» در کاراکاس است.

آمریکا با ادعای «جنگ علیه مواد مخدر» نسبت به استقرار هشت کشتی جنگی، یکهزار و ۲۰۰ موشک، یک زیردریایی هسته‌ای، سه ناوشکن با حدود چهار هزار و ۵۰۰ سرباز از جمله ۲ هزار و ۲۰۰ تفنگدار دریایی در جنوب کارائیب اقدام کرده است.

آمریکا همچنین کارتل مواد مخدر «لوس سولس» (کارتل خورشیدها) را با دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا مرتبط دانسته و پاداش برای اطلاعاتی که به دستگیری وی منجر شود را از ۲۵ میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است.

تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس به ویژه پس از حمله نیرو‌های ایالات متحده در تاریخ ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور) به یک قایق تندرو که گفته شد حامل مواد مخدر بوده و از ونزوئلا حرکت کرده، بیش از پیش بالا گرفت و به گمانه زنی‌ها مبنی بر تلاش واشنگتن برای سرنگونی دولت مادورو افزود.

مادورو از آن زمان نزدیک به ۴.۵ میلیون شبه‌نظامی را برای دفاع از کشور و در واکنش به «امپریالیسم» آمریکا بسیج کرده است.

منبع: ایرنا