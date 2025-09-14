هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه شنبه شب با همتایان قطری و اردنی خود تماس تلفنی برقرار کرد تا آخرین تحولات مربوط به غزه را مورد بررسی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری رویترز، این گفت‌و‌گو‌ها در آستانه نشست اضطراری مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب که قرار است روز دوشنبه در دوحه برگزار شود، انجام گرفت.

براساس این گزارش، فیدان با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، و نیز ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، به صورت تلفنی رایزنی کرد.

محور اصلی این گفت‌وگوها، علاوه بر بررسی وضعیت جاری در غزه، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری موفقیت‌آمیز نشست فوق‌العاده دوحه بوده است.

وزارت خارجه ترکیه همچنین اعلام کرد که وزیر امور خارجه این کشور، برای شرکت در نشست وزرای خارجه که به عنوان مقدمه اجلاس اصلی امروز در پایتخت قطر برگزار خواهد شد، به دوحه سفر می‌کند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: وزیر امور خارجه قطر ، وزیر خارجه ترکیه
خبرهای مرتبط
فیدان: آنکارا آماده کمک به برقراری صلح در اوکراین است
ترکیه آمادگی آمریکا برای مذاکرات را به ایران منتقل کرد
ترکیه: جنگ اسرائیل در غزه دهه‌ها توسعه در خاورمیانه را نابود کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
آخرین اخبار
خانواده اسرای اسرائیلی: نتانیاهو تنها مانع بازگشت فرزندانمان است
وزیر انرژی اسرائیل: رهبران حماس را بار دیگر هدف قرار می‌دهیم
قتل‌عام جدید صلیبیون در صف‌های گرسنگی غزه
هاآرتص: ترکیه می‌تواند هدف بعدی اسرائیل باشد؛ عواقب آن فاجعه‌بار است
این کشور‌ها توانایی پاسخ به حمله اسرائیل را ندارند!
ترامپ در آستانه جنگی بی‌پایان با ونزوئلا
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
دیدار و گفت وگوی نخست وزیر قطر و فرمانده سنتکام در دوحه
رایزنی‌های فشرده وزیر خارجه ترکیه با قطر و اردن در آستانه نشست دوحه
شهادت ۶۲ فلسطینی دیگر در حملات ارتش صهیونیستی به غزه
آمریکا قایق ماهیگیران ونزوئلا را متوقف کرد
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد