هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه شنبه شب با همتایان قطری و اردنی خود تماس تلفنی برقرار کرد تا آخرین تحولات مربوط به غزه را مورد بررسی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری رویترز، این گفت‌و‌گو‌ها در آستانه نشست اضطراری مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب که قرار است روز دوشنبه در دوحه برگزار شود، انجام گرفت.

براساس این گزارش، فیدان با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، و نیز ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، به صورت تلفنی رایزنی کرد.

محور اصلی این گفت‌وگوها، علاوه بر بررسی وضعیت جاری در غزه، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری موفقیت‌آمیز نشست فوق‌العاده دوحه بوده است.

وزارت خارجه ترکیه همچنین اعلام کرد که وزیر امور خارجه این کشور، برای شرکت در نشست وزرای خارجه که به عنوان مقدمه اجلاس اصلی امروز در پایتخت قطر برگزار خواهد شد، به دوحه سفر می‌کند.

