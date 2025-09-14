پس از حمله رژیم صهیونیستی به سران حماس در دوحه، منابع خبری اعلام کردند که «محمد بن عبدالرحمن» آل ثانی نخست وزیر وزیر امورخارجه قطر و فرمانده سنتکام (فرماندهی مرکزی آمریکا) دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - صفحه رسمی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که بن عبدالرحمن در دوحه با «برد کوپر» فرمانده جدید فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام)، دیدار کرده است.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این گفت‌و‌گو‌ها بر تقویت و گسترش روابط راهبردی، به‌ویژه در حوزه‌های همکاری نظامی و دفاعی تأکید کردند.

این دیدار پس از حمله روز سه شنبه اسرائیل به سران حماس در دوحه صورت می‌گیرد.

رژیم اسرائیل روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور در حمله‌ای تلاش کرد رهبران سیاسی حماس در دوحه پایتخت قطر را ترور کند؛ حمله‌ای که خطر به شکست کشاندن تلاش‌ها برای میانجیگری در برقراری آتش‌بس در غزه و پایان دادن به جنگ نزدیک به دو ساله را در پی داشت. این حمله در خاورمیانه و فراتر از آن به طور گسترده محکوم شد.

به گفته کارشناسان این حمله نه تنها به هدف خود نرسید، بلکه روابط دیپلماتیک اسرائیل را با قطر و حتی ایالات متحده تحت فشار قرار داد. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، که از حامیان سرسخت نتانیاهو بوده، از این حمله ابراز نارضایتی کرد و به قطری‌ها اطمینان داد که چنین اقدامی تکرار نخواهد شد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: دوحه قطر ، وزارت امور خارجه قطر ، حمله اسرائیل ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
هاآرتص: ترکیه می‌تواند هدف بعدی اسرائیل باشد؛ عواقب آن فاجعه‌بار است
این کشور‌ها توانایی پاسخ به حمله اسرائیل را ندارند!
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
عزیمت وزیر امور خارجه به قطر
شهادت ۶۲ فلسطینی دیگر در حملات ارتش صهیونیستی به غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
آخرین اخبار
خانواده اسرای اسرائیلی: نتانیاهو تنها مانع بازگشت فرزندانمان است
وزیر انرژی اسرائیل: رهبران حماس را بار دیگر هدف قرار می‌دهیم
قتل‌عام جدید صلیبیون در صف‌های گرسنگی غزه
هاآرتص: ترکیه می‌تواند هدف بعدی اسرائیل باشد؛ عواقب آن فاجعه‌بار است
این کشور‌ها توانایی پاسخ به حمله اسرائیل را ندارند!
ترامپ در آستانه جنگی بی‌پایان با ونزوئلا
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
دیدار و گفت وگوی نخست وزیر قطر و فرمانده سنتکام در دوحه
رایزنی‌های فشرده وزیر خارجه ترکیه با قطر و اردن در آستانه نشست دوحه
شهادت ۶۲ فلسطینی دیگر در حملات ارتش صهیونیستی به غزه
آمریکا قایق ماهیگیران ونزوئلا را متوقف کرد
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد