باشگاه خبرنگاران جوان - صفحه رسمی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که بن عبدالرحمن در دوحه با «برد کوپر» فرمانده جدید فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام)، دیدار کرده است.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این گفت‌و‌گو‌ها بر تقویت و گسترش روابط راهبردی، به‌ویژه در حوزه‌های همکاری نظامی و دفاعی تأکید کردند.

این دیدار پس از حمله روز سه شنبه اسرائیل به سران حماس در دوحه صورت می‌گیرد.

رژیم اسرائیل روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور در حمله‌ای تلاش کرد رهبران سیاسی حماس در دوحه پایتخت قطر را ترور کند؛ حمله‌ای که خطر به شکست کشاندن تلاش‌ها برای میانجیگری در برقراری آتش‌بس در غزه و پایان دادن به جنگ نزدیک به دو ساله را در پی داشت. این حمله در خاورمیانه و فراتر از آن به طور گسترده محکوم شد.

به گفته کارشناسان این حمله نه تنها به هدف خود نرسید، بلکه روابط دیپلماتیک اسرائیل را با قطر و حتی ایالات متحده تحت فشار قرار داد. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، که از حامیان سرسخت نتانیاهو بوده، از این حمله ابراز نارضایتی کرد و به قطری‌ها اطمینان داد که چنین اقدامی تکرار نخواهد شد.

منبع: ایرنا