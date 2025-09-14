باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فضلالله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره سیاستی که درخصوص راه دادن اتباع خارجی به کشورمان اتخاذ شده است، گفت: باز کردن درهای کشور به روی اتباع خارجی اشتباه بزرگی بود؛ ما در برخی از سیاستهایمان، مثل شل و سفت کردن ورود اتباع، اشتباهاتی کردیم که اکنون تبعاتی برای کشور دارد و به تعبیری با افراط و تفریط عمل کردیم.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس بیان کرد: گاهی اوقات مرزها را باز گذاشتیم و یا نسبت به وضعیت بیتفاوت بودیم که آنقدر اتباع وارد کشور شد که مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی برای ما به همراه داشت و الان که میخواهیم این موضوع را جمع کنیم، برای ما هزینه دارد و هزینه طرد این افراد برای نظام سخت است و تبعاتی دارد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: درباره تبعات آن باید گفت که بیگانگان علیه ما غوغاسالاری و تبلیغات منفی میکنند و افرادی که بازگردانده میشوند گاهی اوقات که با رفتارهای تند برخی مأموران مواجه میشوند علیه ما تبلیغات بسیار منفی میکنند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: من در مجموع طرفدار این هستم که موضوع اتباع باید ساماندهی شود و از کشور خارج شوند. مرز، ناموس کشور است و باید از آن حراست و حفاظت کرد چراکه تبعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی برای ما بهدنبال دارد و باید محکم بایستیم و هر کسی که وارد مرز ما میشود حتما باید دارای شناسنامه باشد و بدون هیچ مجوزی نباید وارد کشور شود.
رنجبر گفت: ما نیروهای بیکارِ فراوانی داریم که متأسفانه، چون فلش به سمت اتباع میرفت این نیروها دیگر جایگاهی نداشتند و سرگردان بودند لذا باید تلاش کنیم نیروهای خودمان را آموزش دهیم و توانمند کنیم تا این افراد جایگزین شوند تا از این طریق بخشی از مسئله اشتغال حل شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس بیان کرد: بسیاری از اتباع از یارانهها و کالاهای یارانهای بهرهمند میشوند که تبعات اقتصادی قابلتوجهی دارد. قطعاً با صرفهجویی در بخشهای مختلف میتوانیم بخشی از این مشکلات را حل کنیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره حضور اتباع مجاز در کشور اظهار کرد: اتباع مجاز که تحت چارچوب قوانین، با شناسنامه و تحت کنترل هستند حضورشان اشکالی ندارد و فعلا برنامهای برای خروج مجازها نداریم و واقعیت این است که دو برابر اتباع مجاز، اتباع غیرمجاز در کشور حضور دارند لذا اول باید غیرمجازها را تعیین تکلیف کنیم سپس برای غیرمجازها برنامهریزی کنیم.
این نماینده مجلس بیان کرد: تعداد اتباع را پنج میلیون، هفت میلیون، ۱۰ و ۱۱ میلیون نفر اعلام کردهاند، اما واقعیت امر این است که چون اتباع را ساماندهی نکردیم تا الان هیچ مرجعی به ما آمار دقیقی نگفته است، اما همه بین پنج تا شش میلیون را اذعان دارند البته معتقدم این رقم بیشتر است و باید حتما ساماندهی اتباع را بهعنوان یک امر اولویتدار در کشور داشته باشیم.
رنجبر در پاسخ به این سوال که آیا گزارشی مبنی براینکه اتباع غیرمجازی که از کشور رفتهاند و دوباره به کشور بازگشتهاند، دارید؟، گفت: قطعا بهدلیل اینکه در مرزهای ما راههای ورود و خروج فراوانی وجود دارد احتمال دارد که برگشته باشند.