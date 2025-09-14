باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر سید محسن مرتضوی؛ سرپرست مرکز اورژانس رفسنجان با اعلام این خبر گفت: در روز شنبه ۲۲ شهریور، در حادثه اول ساعت ۲۰:۰۰ گزارشی مبنی بر برخورد موتورسیکلت با مانع در یکی از محله‌های رفسنجان متأسفانه منجر به فوت راکب ۳۳ ساله آن شد.

در حادثه ترافیکی دوم که در ساعت ۲۱:۲۷ دقیقه رخ داد متاسفانه برخورد سواری پژو با مانع در روستای یوسف آباد منجر به فوت دو سرنشین آن (آقا ۲۰ و ۲۵ ساله) و مصدومیت یک نفر دیگر شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۳ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

منبع: اورژانس