مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: بیش از ۸۰۴ مدرسه در شهر تهران وجود دارد که نیازمند تخریب و بازسازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مراسم کلنگ‌زنی و خشت ‌گذاری طرح مدرسه اولیا با حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران برگزار شد.

در این مراسم مجید پارسا، مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران گفت: یکی از مشکلات شهر تهران مخصوصا در مناطق میانی مانند ۱۰، ۱۷ و ۱۵ نبودن زمین است گفت: این موضوع یکی از چالش‌های پیش روست که بعضا خَیِر هم داریم، دوستان نوسازی پای کار هستند اما در مناطق امکان پایین آوردن تراکم را به جهت نبود زمین، نداریم و ساخت کمتر اتفاق میفتد.

مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران با بیان اینکه مسئله‌ دیگر در نظام فضاهای آموزش شهر تهران که با آن دست و پنجه نرم میکنیم، تراکم بالای ۳۵ نفر است؛ افزود: بیش از هزار کلاس درس ۳۵ نفر داریم، تلاش میکنیم براساس دستوری که وزیر آموزش و پرورش دادند و توسعه عدالت آموزشی که تاکید رئیس جمهور است، تراکم را پایین و به زیر ۳۵ نفر برسانیم که بتوانیم به بهبود کیفیت آموزشی کمک کنیم.

مجید پارسا ادامه داد: بیش از ۸۰۴ مدرسه در شهر تهران وجود دارد که نیازمند تخریب و بازسازی است. به جهت اینکه تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران بوده و خیلی از مدارس در گذشته در این شهر شکل گرفتند، مدارس با قدمت بالا در شهر تهران زیاد داریم که علاوه بر اینکه احداث مدارس جدید میتواند در پایین آوردن تراکم به ما کمک کند.

پارسا عنوان کرد: بحث تخریب و بازسازی باید در اولویت کار قرار بگیرد.

در ادامه این مراسم عاطفه مدبر نژاد، مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان گفت: یکی از سیاست‌های مهم دولت چهاردهم بحث محروم زدایی با کمک مردم است.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان افزود: در ۳۱ استان کشور ۳۲ مدرسه اولیا ساخته می‌شود .

در ادامه بنی آدم، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران گفت: خیرین همانند ستاره نورانی در ایران اسلامی تلالو خاصی دارند. خیرین بزرگوار خیر آنان نشات گرفته از خدا است و رهرو بودن در راه خدا خواهد بود.

به گفته بنی آدم، مدرسه اولیا شهر تهران با هزینه ۶ میلیاردی ایجاد خواهد شد.

