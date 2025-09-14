فرمانده انتظامی تالش از وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل به دلیل پارک خودرو و دستگیری قاتل در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عباس حقیقی نیا، فرمانده انتظامی تالش در خصوص نزاع در یکی از بخش‌های این شهرستان و اعزام مأموران انتظامی به محل درگیری گفت: زنی ۴۰ ساله که به همراه خانواده اش برای تفریح به آن منطقه رفته بود، پس از درگیری با سلاح سرد به شدت مجروح و قبل از حضور مأموران انتظامی به کمک نیرو‌های اورژانس به بیمارستان منتقل شده بود.

او افزود: مصدوم این نزاع علیرغم تلاش‌های تیم پزشکی متأسفانه به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی تالش با اشاره به گفته شاهدان که علت درگیری را ریختن زباله از سوی این مسافر و خانواده اش عنوان کرده بودند، تصریح کرد: مأموران پلیس اعلام کردند که علت این نزاع و درگیری خونین، توجه نکردن به قوانین راهنمایی و رانندگی، نحوه پارک خودرو و ایجاد راه بندان بود.

سرهنگ حقیقی نیا همچنین گفت: مردم محلی گفته بودند که مقتول باردار بود، اما پزشکی قانونی هنوز مطلبی در این خصوص اعلام نکرده است.

به گفته او، قاتل و عاملان ایجاد این نزاع و درگیری شناسایی، دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.