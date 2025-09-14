عضو شورای گذاری محصولات اساسی گفت: جلسه روز گذشته قیمت گذاری به نتیجه نرسید و بنابر پیشنهاد وزیر مبنی بر بررسی مجدد، قیمت گذاری به هفته آینده موکول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: روز گذشته جلسه شورا در خصوص تعیین تکلیف قیمت گندم برگزار شد، اما متاسفانه به نتیجه نرسید.

به گفته وی، با توجه به آنکه توافقی حاصل نشد، بنابر پیشنهاد وزیر مبنی بر بررسی مجدد، قیمت گذاری به هفته آینده موکول شد.

هاشمی ادامه داد: بنیاد ملی گندمکاران و تشکل های مردم نهاد در نظر گرفتن شاخص هزینه تولید و سود متعارف بود که با استخراج از استان ها، در نهایت رقم ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان را پیشنهاد کردند، حال باید دید که به چه توافقی می رسیم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران از آغاز کشت در استان های سردسیر و شمال غرب خبر داد و گفت: کشاورز هیچ چشم اندازی برای نرخ سال جدید ندارد که استمرار تاخیرها در راندمان تولید و مدیریت مزرعه تاثیر منفی می گذارد.

به گفته وی، در خردادماه از سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تقاضا کردیم که آنالیز هزینه های تولید را در بیاورند که متاسفانه تنها به میزان کود مصرفی در انالیز هزینه های ما ایراد گرفتند، درحالیکه میزان کود زیاد نیست چراکه کیفیت سموم و کودهای ما پایین است و متاسفانه پیشنهادی ندارند و تنها ایراد می‌گیرند، درحالیکه کاهش میزان سموم تاثیر چندانی بر کاهش قیمت‌ تمام شده ندارد.

هاشمی ادامه داد: بنابر وعده وزیر جهاد هفته آینده مجدد جلسه شورا برگزار می شود که باید منتظر ماند و دید که آیا جلسه تشکیل خواهد شد، اما همه ساله بعد از برگزاری جلسات وزارت اقتصاد و سازمان برنامه ایراداتی می گیرند که قابل اتکا نیست.

عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی با بیان اینکه گندم‌ ملاک و پایه قیمت گذاری سایر محصولات است، گفت: با توجه به آنکه از وزیر جهاد تقاضا کردیم‌که قیمت حداکثر تا پایان شهریور اعلام شود، امیدواریم در جلسه هفته آینده توافقی حاصل شود و قیمت گندم اعلام شود تا پس از آن قیمت گذاری دیگر‌محصولات صورت بگیرد.