باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در آیین تکریم مدیرعامل سابق و معارفه سرپرست جدید صندوق بازنشستگی کشوری با قدردانی از زحمات دکتر حجت میرزایی، مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری و سردار علایی، مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی فولاد، مسئولیت جدید خود را وظیفه‌ای خطیر و افتخاری بزرگ خواند.

در این آیین که با حضور دکتر علی نصیری‌اقدم، دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، مدیران عامل هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق، معاونان، مشاوران، مدیران ستادی صندوق و تنی چند از کارکنان این صندوق برگزار شد، دکتر علاءالدین ازوجی گفت: حجم کار در صندوق بازنشستگی کشوری بسیار گسترده است. این صندوق از یک سو توسط سازمان برنامه و بودجه به عنوان بخش عمومی رصد می‌شود و از سوی دیگر، با بخش خصوصی همکاری دارد که نگاهی متفاوت دارد. پذیرش این مسئولیت با اعتماد دولت، دکتر میدری و دکتر پورمحمدی، وظیفه‌ای خطیر است.

سرپرست جدید صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به چالش‌های انباشته شده این صندوق در پنج سال گذشته و حتی دهه‌های پیش از آن، که به گفته وی کمتر مورد پیگیری قرار گرفته‌اند، سه اولویت اصلی خود را صیانت از دارایی‌ها، ارتقای معیشت بازنشستگان و تکریم جایگاه والای بازنشستگان اعلام کرد.

ازوجی با توصیف دارایی‌های صندوق به عنوان «میراث بازنشستگان»، بر لزوم توجه بیشتر به این موضوع تأکید کرد و گفت: صیانت از دارایی‌ها یکی از نکات کلیدی است که باید با نگاهی عمیق‌تر به آن پرداخته شود.

وی مدیریت فعال و علمی سبد سرمایه‌گذاری و ارتقای استاندارد‌ها را برای کاهش ریسک و مصون‌سازی دارایی‌ها در برابر تغییرات ساختاری اقتصاد ضروری خواند.

وی دومین اولویت را «تأمین مستمری پایدار و منطبق با تورم و هزینه‌های زندگی» عنوان کرد و افزود: طی چند سال گذشته، اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته‌ای مواجه شده و بخش عظیمی از بازنشستگان ضربات زیادی خورده‌اند. بار این مسئله به دوش دولت افتاده و باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد.

او گسترش خدمات بیمه‌ای و درمانی (چه پایه و چه تکمیلی) و همچنین دیجیتالی‌سازی و دسترسی آسان به خدمات الکترونیک را از راه‌های کاهش نارضایتی و بهبود معیشت ذینفعان این صندوق برشمرد.

ازوجی بازنشستگان را سرمایه ماندگار کشور خواند که جایگاه آنان کمتر مورد توجه واقع شده است.

وی بر ایجاد کانال ارتباطی مستقیم و مشورت‌گیری از تجربیات ارزشمند بازنشستگان در فرآیند تصمیم‌سازی تأکید کرد و گفت: ساده‌سازی فرآیندها، به شیوه‌ای هم راستا با برنامه هفتم پیشرفت در برنامه صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد.

سرپرست جدید صندوق بازنشستگی کشوری همچنین بر تعهد این نهاد برای همکاری با برنامه‌های دولت تأکید کرد و افزود: مانیفست دولت چهاردهم تحت عنوان «برنامه بهبود و رشد» و تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، از جمله محور‌های اصلی فعالیت صندوق خواهد بود.

ازوجی در پایان، بر عزم خود برای مدیریت صندوق با رویکرد جامعه‌پذیر و آینده‌ساز تأکید کرد و گفت: اجرای برنامه‌های دقیق و راهبردی با همراهی بازنشستگان، کارکنان دولت و مجلس شورای اسلامی، مسیر را برای تضمین رفاه و کرامت اجتماعی بازنشستگان هموار خواهد ساخت. ما کار سختی برای آینده بازنشستگان در پیش داریم و امیدواریم با تلاش مضاعف، بخشی از مشکلات کنونی آنان مرتفع شود.

مدیریت صندوق بازنشستگی، هنر تعامل با ذی‌نفعان در بستر سیاسی است

در این جلسه، علی نصیری اقدم، دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، ضمن تشریح چالش‌های منحصر‌به‌فرد مدیریت این صندوق، آن را نیازمند تعامل گسترده با نهاد‌های مختلف دانست.

وی با تأکید بر ماهیت پیچیده صندوق‌های بازنشستگی، اظهار داشت: صندوق‌های بازنشستگی موجودیت‌های فنی محض نیستند که تنها با عدد و رقم تعریف شوند. اینها نهاد‌هایی ذاتاً سیاسی‌اند.

وی افزود: بر عهده گرفتن مدیریت یک صندوق بازنشستگی، نیازمند ایجاد تعادل میان کفایت مالی صندوق، پایداری آن و پاسخگویی به مطالبات به حق بازنشستگان آن است.

او با بیان اینکه بازنشستگان روزی در جایگاه ما بوده‌اند، افزود: آنان امروز زندگی‌های دشواری دارند و مطالباتی برای درمان، بیمه تکمیلی، رفاه و متناسب‌سازی حقوق دارند که پاسخ به هر یک، بار مالی عظیمی را تحمیل می‌کند که باید از جایی دیگر تأمین شود.

دبیر هیأت امنای تأمین اجتماعی، منشأ این چالش را در نیاز به تعامل با نهاد‌های مختلف دانست و گفت: برای مدیریت این بار مالی نیاز است تا با مجلس، سازمان برنامه و بودجه دارید، وزارتخانه و کانون‌های بازنشستگی تعامل شود و همین ضرورت تعامل گسترده است که مدیریت صندوق را به یک «مدیریت سیاسی» تبدیل می‌کند.

نصیری اقدم همچنین با تقدیر از عملکرد دکتر میرزایی، تشکیل گروه مدیریتی جوان، پرکار و هماهنگ، آغاز فرآیند خروج از بنگاه‌داری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی داخلی صندوق را از نقاط قوت مدیریت صندوق در دوره ۸ ماهه گذشته برشمرد و گفت: صندوق بازنشستگی کشوری دارای سرمایه انباشته تاریخی و توانمندی‌های متخصصانی در حوزه‌های بیمه‌گری، حقوقی و مدیریت منابع انسانی که الگویی برای مدیریت آینده است.

حجت میرزایی، مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری، نیز در این جلسه طی سخنانی به ارائه گزارش مختصری از فعالیت‌های انجام گرفته در این صندوق پرداخت و با قدردانی از تشکر و حمایت وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضای هیأت مدیره، معاونان، مدیران ستادی، کارکنان صندوق و مدیران هلدینگ‌های زیرمجموعه، تجربه حضور در صندوق بازنشستگی کشوری را با عنوان تجربه‌ای خوب و تاریخی یاد کرد.

منبع: صندوق بازنشستگی کشوری