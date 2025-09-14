رئیس اداره صمت شهرستان قائمشهر از کشف و ضبط بیش از ۵ تن برنج طارم به ظن احتکار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - مجید ابراهیم نژاد رئیس اداره صمت شهرستان قائمشهر گفت: در راستای نظارت بر بازار برنج، بازرسان اداره صمت قائمشهر با همکاری ضابطین قضایی سپاه موفق به کشف و ضبط بیش از ۵ تن برنج طارم در یک انبار به ظن احتکار شدند.

او با اشاره به اینکه پرونده تخلف احتکار به ارزش بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال تشکیل شده از ارجاع این پرونده به تعزیرات حکومتی خبر داد.

رئیس اداره صمت شهرستان قائمشهر در پایان از شهروندان قائمشهری تقاضا کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی مراتب را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.