باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهمنامه همکاری بین حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم و حسین افشین؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور امضا شد. هدف اصلی این تفاهمنامه، توسعه زیرساختهای پژوهشی و فناوری در کشور است که در گام نخست به ایجاد ۶ آزمایشگاه مرجع ملی در دانشگاههای ایران منجر خواهد شد.
حسین افشین در مراسم امضای این تفاهمنامه، تأکید کرد: این آزمایشگاهها به شبکه ملی متصل خواهند شد و خدمات خود را نه تنها به دانشگاهها، بلکه به شرکتهای دانشبنیان و حتی صنایع غیر دانشبنیان نیز ارائه خواهند کرد.
وی با اشاره به ماده ۹۹ قانون برنامه توسعه، پنج حوزه اولویتدار برای توسعه را مشخص کرد و توضیح داد: دانشگاههایی میزبان این آزمایشگاهها خواهند بود که در آن حوزه جزء سرآمدان علمی باشند و قادر به جذب بخشی از منابع مالی بر اساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید باشند. سایر هزینهها با مشارکت دولت، معاونت علمی و وزارت علوم تأمین میشود.
معاون علمی رئیس جمهور ادامه داد: این اقدام ۲ هدف کلیدی را دنبال میکند؛ نخست، فعالسازی دانشگاهها در بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و دوم، تقویت زیرساختهای تخصصی در حوزههای اولویتدار کشور است.
ثبت ۱۴ هزار شرکت دانشبنیان
افشین در بخش دیگری از صحبتهای خود به برنامه ارتقای شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۴ هزار شرکت دانشبنیان در کشور ثبت شده، اما امروز حدود ۱۰ هزار شرکت فعال هستند.
وی هدف قانون برنامه را رسیدن به ۳۰ هزار شرکت دانشبنیان تجمیعی دانست، اما این افزایش باید با تأکید بر کیفیت محصولات و نه صرفاً افزایش عددی شرکتها باشد. به گفته او، هماکنون نزدیک به ۱۸ هزار محصول دانشبنیان در کشور وجود دارد و هر شرکت میتواند چندین محصول داشته باشد.
معاون علمی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: ما به دنبال آمارسازی نیستیم، بلکه کیفیت و نوآوری محصولات برایمان اهمیت دارد.
افشین همچنین با اشاره به تجربه موفق رشد علمی در دهههای گذشته، گفت: تجربه رشد علمی دهه ۸۰ و جهش فناوری در دهه ۹۰ نشان میدهد سرمایهگذاری در دانشگاهها و زیرساختهای علمی، چند سال بعد اثر خود را آشکار میکند؛ بنابراین با سرمایهگذاری در زیرساخت، ارتقای معیشت اساتید و ایجاد انگیزه در نسل جوان، امیدواریم ظرف پنج سال آینده شاهد شتاب دوباره رشد علمی کشور باشیم.
