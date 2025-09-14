باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - باسل عدرا، کارگردان فلسطینی برنده اسکار، گفت که سربازان اسرائیلی روز شنبه به خانه او در کرانه باختری یورش برده و به دنبال او گشته و تلفن همسرش را بررسی کرده‌اند.

عدرا به آسوشیتدپرس گفت که شهرکنشینان اسرائیلی به روستای او حمله کرده و دو برادر و یک پسرعموی او را زخمی کردند. او آنها را تا بیمارستان همراهی کرد. او گفت که در آنجا از خانواده‌اش در روستا شنید که نُه سرباز اسرائیلی به خانه او هجوم برده‌اند.

به گفته او، سربازان از همسرش، سهاء، در مورد محل او سؤال کرده و تلفن او را بررسی کرده‌اند، در حالی که دختر ۹ ماهه‌اش در خانه بود. او گفت که آنها همچنین یکی از عموهایش را به طور موقت بازداشت کردند.

عدرا گفت که تا شب شنبه، راهی برای بازگشت به خانه و بررسی وضعیت خانواده‌اش ندارد، زیرا سربازان ورودی روستا را مسدود کرده‌اند و او از بازداشت شدن می‌ترسد.

ارتش اسرائیل گفت که سربازان پس از آن که فلسطینی‌ها سنگ پرتاب کرده و دو غیرنظامی اسرائیلی را زخمی کردند، در روستا حاضر بوده‌اند. این نیرو‌ها گفت که نیروهایش هنوز در روستا در حال گشت‌زنی در منطقه و بازجویی از مردم هستند.

عدرا تمام حرفه خود را به عنوان روزنامه‌نگار و فیلمساز صرف مستندسازی خشونت شهرکنشینان در مسافر یطا، مناطق جنوبی کرانه باختری که در آن به دنیا آمده، کرده است. پس از آن که شهرکنشینان در ماه مارس به همکار کارگردانش، حمدان بلال، حمله کردند، او به آسوشیتدپرس گفت که احساس می‌کند پس از بردن اسکار، با شدت بیشتری مورد هدف قرار گرفته‌اند.

او رویدادهای روز شنبه را «وحشتناک» توصیف کرد.

او گفت: «حتی اگر فقط از شهرکنشینان فیلم می‌گیری، ارتش می‌آید و تو را تعقیب می‌کند، خانه‌ات را می‌گردد. کل سیستم برای حمله به ما، ترساندن ما ساخته شده است.»

یکی دیگر از کارگردانان مشترک، یووال آبراهام، گفت که او «برای باسل وحشتزده است.» «آنچه امروز در روستای او اتفاق افتاد، ما این پویایی را بار‌ها و بار‌ها دیده‌ایم، جایی که شهرکنشینان اسرائیلی به طور وحشیانه‌ای به یک روستای فلسطینی حمله می‌کنند و بعداً ارتش می‌آید و به فلسطینی‌ها حمله می‌کند.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

«No Other Land» که امسال برنده اسکار بهترین مستند شد، مبارزه ساکنان منطقه مسافر یطا را برای متوقف کردن ارتش اسرائیل از تخریب روستاهایشان به تصویر می‌کشد. بلال و عدرا این تولید مشترک فلسطینی-اسرائیلی را با کارگردانان اسرائیلی آبراهام و ر achel Szor (راشل سور) ساخته‌اند.

این فیلم موفق به دریافت یک سری جوایز بین‌المللی شده است که از جشنواره بین‌المللی فیلم برلین در سال ۲۰۲۴ آغاز شد. همچنین خشم در اسرائیل و خارج از آن را برانگیخته است، مانند زمانی که میامی بیچ پیشنهاد پایان دادن به اجاره یک سالن سینما که این مستند را نمایش می‌داد، داد.

اسرائیل در جنگ خاورمیانه ۱۹۶۷ کرانه باختری را به همراه نوار غزه و شرق اورشلیم تصرف کرد. فلسطینی‌ها هر سه را برای کشور آینده خود می‌خواهند و رشد شهرک‌ها را به عنوان یک مانع بزرگ برای راه‌حل دو دولتی می‌بینند.

اسرائیل well over (بسیار بیش از) ۱۰۰ شهرک ساخته است که خانه بیش از ۵۰۰٬۰۰۰ شهرکنشین دارای تابعیت اسرائیلی است. ۳ میلیون فلسطینی در کرانه باختری تحت حاکمیت نظامی seemingly open-ended (به ظاهر نامحدود) اسرائیل زندگی می‌کنند و تشکیلات خودگردان فلسطین مورد حمایت غرب، مراکز جمعیتی را اداره می‌کند.

ارتش اسرائیل در دهه ۱۹۸۰ مسافر یطا در جنوب کرانه باختری را به عنوان یک منطقه آموزشی تیراندازی زنده designated (تعیین) کرد و به ساکنان، mostly (اغلب) عرب بدوی، دستور داد تا اخراج شوند. حدود ۱۰۰۰ ساکن عمدتاً در محل خود باقی مانده‌اند، اما سربازان regularly (به طور منظم) برای تخریب خانه‌ها، چادرها، مخازن آب و باغ‌های زیتون وارد عمل می‌شوند - و فلسطینی‌ها fear (از) اخراج outright (کامل) در هر زمان ممکن می‌ترسند.

در طول جنگ در غزه، اسرائیل صد‌ها فلسطینی را در کرانه باختری در خلال عملیات نظامی گسترده کشته است و همچنین افزایش حملات شهرکنشینان به فلسطینی‌ها نیز وجود داشته است. همچنین افزایش حملات فلسطینی‌ها به اسرائیلی‌ها نیز وجود داشته است.