حفظ وضع موجود محور حافظیه؛ تلاقی هویت شهری و مدیریت ترافیک

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حدیقه‌جوانی، مدیرکل دفتر مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و مصوبات مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک این کلان‌شهر، اختصاص محور حافظیه از تقاطع حافظیه تا ادبیات به پیاده‌راه و اتصال شبکه‌ای آن به محور عرفان (چاپارخانه تا دروازه قرآن) پیشنهاد و تأکید شده است.

او افزود: نتایج شبیه‌سازی‌های خردنگر نشان می‌دهد در صورت بازگشایی این محور به روی خودروها، زمان سفر در محدوده آرامگاه حافظیه حدود ۳۰ درصد افزایش می‌یابد و میزان تأخیر شبکه بیش از دو برابر خواهد شد. 

حدیقه‌جوانی تصریح کرد: بر همین اساس، حفظ وضع موجود و اختصاص مسیر به پیاده‌راه، علاوه بر جنبه فرهنگی، از نظر عملکرد ترافیکی نیز دارای اولویت است و به روان‌سازی تردد در معابر پیرامونی کمک می‌کند. 

مدیرکل دفتر مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز یادآور شد: در سال جاری، محور حافظیه با صرف بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال توسط شهرداری منطقه ۳، سنگ‌فرش و مناسب‌سازی شده تا هماهنگی لازم با فضای فرهنگی و تاریخی این محدوده برقرار شود. 

به گفته او، عبور خودرو‌ها از این مسیر افزون بر ایجاد بار ترافیکی، با شأن و هویت این فضا در تضاد است. 

مدیرکل دفتر مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: معابر جایگزین به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که همانند یک لوپ کارآمد عمل می‌کنند. 

حدیقه‌جوانی تشریح کرد: محور‌های عمادی در جنوب، چهل‌مقام در شرق، نفت در شمال و محور حافظ در غرب، نقش مکمل و جایگزین را برعهده دارند و جریان ترافیک را به‌طور مناسب توزیع می‌کنند. 

او تأکید کرد: حفظ وضع موجود در محور حافظیه فرصتی است برای ایجاد تعادل میان اصول شهرسازی و الزامات ترافیکی؛ جایی که فضای عرفانی و فرهنگی حافظیه در کنار مدیریت علمی ترافیک، نمونه‌ای شاخص از هم‌افزایی هویت شهری و کارآمدی حمل‌ونقل را شکل می‌دهد. 

مدیرکل دفتر مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز افزود: با اجرای طرح‌های توسعه حمل‌ونقل همگانی، از جمله پوشش ریلی در این محدوده، امکان پاسخگویی به تقاضای سفر شهروندان و گردشگران به این اثر جهانی تقویت خواهد شد. 

مدیرکل دفتر مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: در این شرایط، اهمیت حفظ پیاده‌راه بودن محور حافظیه دوچندان می‌شود.

یه فکری به خیابان وصال کنید ترافیک در این خیابان بیداد میکنه لطفا رسیدگی کنید یه راه جایگزین براش پیدا کنید
