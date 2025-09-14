حفظ وضع موجود محور حافظیه؛ تلاقی هویت شهری و مدیریت ترافیک

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حدیقهجوانی، مدیرکل دفتر مطالعات حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز، اظهار داشت: بر اساس بررسیهای انجامشده و مصوبات مطالعات جامع حملونقل و ترافیک این کلانشهر، اختصاص محور حافظیه از تقاطع حافظیه تا ادبیات به پیادهراه و اتصال شبکهای آن به محور عرفان (چاپارخانه تا دروازه قرآن) پیشنهاد و تأکید شده است.
او افزود: نتایج شبیهسازیهای خردنگر نشان میدهد در صورت بازگشایی این محور به روی خودروها، زمان سفر در محدوده آرامگاه حافظیه حدود ۳۰ درصد افزایش مییابد و میزان تأخیر شبکه بیش از دو برابر خواهد شد.
حدیقهجوانی تصریح کرد: بر همین اساس، حفظ وضع موجود و اختصاص مسیر به پیادهراه، علاوه بر جنبه فرهنگی، از نظر عملکرد ترافیکی نیز دارای اولویت است و به روانسازی تردد در معابر پیرامونی کمک میکند.
مدیرکل دفتر مطالعات حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز یادآور شد: در سال جاری، محور حافظیه با صرف بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال توسط شهرداری منطقه ۳، سنگفرش و مناسبسازی شده تا هماهنگی لازم با فضای فرهنگی و تاریخی این محدوده برقرار شود.
به گفته او، عبور خودروها از این مسیر افزون بر ایجاد بار ترافیکی، با شأن و هویت این فضا در تضاد است.
مدیرکل دفتر مطالعات حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: معابر جایگزین بهگونهای طراحی شدهاند که همانند یک لوپ کارآمد عمل میکنند.
حدیقهجوانی تشریح کرد: محورهای عمادی در جنوب، چهلمقام در شرق، نفت در شمال و محور حافظ در غرب، نقش مکمل و جایگزین را برعهده دارند و جریان ترافیک را بهطور مناسب توزیع میکنند.
او تأکید کرد: حفظ وضع موجود در محور حافظیه فرصتی است برای ایجاد تعادل میان اصول شهرسازی و الزامات ترافیکی؛ جایی که فضای عرفانی و فرهنگی حافظیه در کنار مدیریت علمی ترافیک، نمونهای شاخص از همافزایی هویت شهری و کارآمدی حملونقل را شکل میدهد.
مدیرکل دفتر مطالعات حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز افزود: با اجرای طرحهای توسعه حملونقل همگانی، از جمله پوشش ریلی در این محدوده، امکان پاسخگویی به تقاضای سفر شهروندان و گردشگران به این اثر جهانی تقویت خواهد شد.
مدیرکل دفتر مطالعات حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: در این شرایط، اهمیت حفظ پیادهراه بودن محور حافظیه دوچندان میشود.
منبع: روابط عمومی شهرداری شیراز