میزان ورودی آب مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی تا ۲۲ شهریورماه معادل ۲۴.۴۸  میلیارد متر مکعب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنابر آمار از آخرین وضعیت سد‌های کشور، میزان ورودی آب مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی تا ۲۲ شهریورماه معادل ۲۴.۴۸  میلیارد متر مکعب است که در مقایسه با سال گذشته که عدد آن ۴۲.۰۶ میلیارد مترمکعب بوده است با کاهش ۴۲ درصدی همراه شده است.

میزان کل خروجی سد‌های کشور هم از ابتدای سال آبی تا ۲۳ شهریورماه ۲۹.۶۹ میلیارد متر مکعب ثبت شده است که نسبت به سال گذشته با ۲۳ درصد کاهش مواجه شده است.

حجم آب موجود مخازن سد‌ها بنابر بر آمار در حال حاضر ۱۹.۱۶ میلیارد متر مکعب است که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است. همچنین حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۷ درصد اعلام شده است.

سد

همچنین گفتنی است، بنابر بر جدول‌های منتشر شده ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۱۴۸.۸ میلی‌متر گزارش شده است که نسبت به زمان مشابه ۴۰ درصد کاهش داشته است.

برچسب ها: وضعیت سدها ، وضعیت آب
خبرهای مرتبط
از ابتدای سال آبی تا ۲۵ مردادماه؛
کاهش ۲۵ درصدی حجم آب موجود مخازن سد‌ها نسبت به سال گذشته 
برنامه ریزی برای رفع ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی آب تا پایان برنامه هفتم
از ابتدای سال آبی تا ۱۵ شهریور ماه؛
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۸ درصد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خیزش گردوخاک در نواحی جنوب شرق کشور در ۵ روز آینده
منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می‌تواند به هاب لجستیک هوایی و باری کشور تبدیل شود
قرارداد توسعه میدان گازی «مدار» امضا شد
زیان انباشته یا افزایش تولید در خودرو! / مشتریان خودرو تاوان زیان انباشته ۶۲۰ همتی خودروسازان را نباید دهد
کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟
خطای مجلس در ماجرای سهمیه‌بندی وام اشتغال که منجر به عملکرد صفر شش ماهه این وام شد!
قیمت منطقی هرکیلو قارچ ۲۰۰ هزارتومان/تولید قارچ به ۲۲۰ هزارتن می‌رسد
بارش باران در نوار شمالی کشور
تسهیل‌گری دولت در ساخت مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه آغاز شد
آخرین اخبار
هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید از طریق وام اشتغال
تسهیل‌گری دولت در ساخت مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه آغاز شد
بارش تهران ۵۰ درصد کمتر از نرمال است
بارش باران در نوار شمالی کشور
خطای مجلس در ماجرای سهمیه‌بندی وام اشتغال که منجر به عملکرد صفر شش ماهه این وام شد!
قیمت منطقی هرکیلو قارچ ۲۰۰ هزارتومان/تولید قارچ به ۲۲۰ هزارتن می‌رسد
کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟
زیان انباشته یا افزایش تولید در خودرو! / مشتریان خودرو تاوان زیان انباشته ۶۲۰ همتی خودروسازان را نباید دهد
خیزش گردوخاک در نواحی جنوب شرق کشور در ۵ روز آینده
قرارداد توسعه میدان گازی «مدار» امضا شد
منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می‌تواند به هاب لجستیک هوایی و باری کشور تبدیل شود
برگزاری نمایشگاه پاییزه «مهرِِبازار»
لزوم اتصال تمامی امور بانکی کشور به سامانه املاک واسکان
بارش باران در نواحی شمال وشمال غربی کشور
کشف فرار مالیاتی ۵۸ میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در قزوین
اختلال در تولید کشور با عدم پرداخت وام اشتغال توسط شبکه بانکی
آغاز ساخت ۳۰ هزار مسکن استیجاری تاپایان سال/ تخصیص ۲۰ درصد از مساکن دستگاه‌ها در قالب مسکن استیجاری
حساب‌های اشخاص در سامانه مؤدیان، ملاک اعطای وام بانکی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۳ شهریور ماه
چرخش پول به سمت سهام؛ طلا زیر فشار دلار
برگزاری بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان در تهران
ورود نقدینگی به بازار سهام/ افزایش ارزش معاملات
مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان نمی شود
آغاز پیش‌راه‌اندازی نخستین واحد نمک‌زدایی سیار در صنعت نفت ایران
مصرف بیش از یک میلیارد لیتر بنزین در ۷ روز
بانک‌ها به استانداردسازی صدور تاییدیه‌های اعتباری ملزم شدند
اجرای واردات در ازای صادرات برای ۵ گروه بزرگ صادرکننده
حذف مجوز استاندارد از ثبت‌سفارش واردات خودرو
تولید شکر به یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن می‌رسد