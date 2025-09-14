باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز گزارشی از سوی معاون خدمات شهری در مورد محیط زیست و فضای سبز شهر تهران و نگهداشت آنها ارائه خواهد شد، اظهار کرد: لایحه بازنگری و اصلاح روند صدور پروانه‌ها برای سومین جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بررسی تعدادی از باغات نیز در دستور کار قرار دارد. مستقل شدن مجموعه گردشگری به عنوان شرکت نیز مورد بحث خواهد بود.

وی با بیان اینکه توضیحات در مورد طرح جامع ترافیک برای ما قابل قبول نبود، یادآور شد: این موضوع باید در کمیسیون تخصصی بررسی می‌شد. بدون تایید شورا، روش تصویب طرح جامع را درست نمی‌دانیم. دوباره در مورد آن سوال کردیم و به نتیجه رسیدیم که در شورا مطرح و سپس به شورای عالی ترافیک ارسال شود.

چمران همچنین تصریح کرد: اصل جلسه شورای عالی را درست نمی‌دیدیم، اما مواردی در طرح لحاظ نشده بود. باید طرح را به صورت مبسوط بررسی کنیم؛ اینکه در مورد آن ۲۰ دقیقه توضیح داده شود، کافی نیست. از نظر ما این طرح هیچ‌گونه اعتبار اجرایی ندارد. ممکن است بتوان مشکلات آن را رفع کرد، اما جای گفتن آن نیست.

وی با بیان اینکه واگن‌ها به تدریج وارد خواهند شد، تصریح کرد: پیش‌پرداخت ۱۵ درصدی در دولت به تصویب رسیده، اما به صورت عملی هنوز پرداخت نشده است. من از هر ریسمانی هراس دارم و امیدوارم که پیش‌پرداخت انجام شده باشد. اگر پرداخت شده باشد باید رقم به حساب بانک عامل در چین واریز شود. مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ مگر اینکه کسی مشکلی بیافریند.

چمران ابراز امیدواری کرد که اولین رام قطار‌ها در بهمن‌ماه وارد تهران شود.

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه هفته قبل نامه‌ای به وزارت صمت ارسال کردیم، گفت: قرار شد جلسه‌ای با این وزارتخانه برگزار و در مورد نمایشگاه بین‌المللی و موضوع دیگری بحث شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سیستم نظام مهندسی باید با اصلاحاتی کار خود را انجام دهد، اظهار کرد: روش فعلی در دوره سوم پیشنهاد و مقرر شد سیستم نظام مهندسی به صورت سامانه‌ای باشد. بنده با این موضوع موافقم، اما در قانون جای تردید هست که آیا باید صاحب ملک، مهندس ناظر را انتخاب کند یا سازمان نظام مهندسی؟ باید در این مورد بحث و بررسی صورت بگیرد. اگر زمان‌بر بودن را از روال نظارت سازمان نظام مهندسی حذف کنیم، مشکل خاصی در آن وجود نداشت.

چمران گفت: قرار بود از مهندسان سازمان دعوت کنیم که مشکلات حل شود و همچنان دنبال برگزاری جلسه و حل مشکلات آن هستیم.