باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل جباری گفت: جام زرین مشگین‌شهر متعلق به عصر آهن، نشانی طلایی از هویت تمدنی این شهرستان و حتی ایران باستان است، اما ۱۱ سال بعد از کشف و ضبط، هنوز به علت تکمیل نشدن ساختمان موزه، در یک بانک نگهداری می‌شود و مردم و گردشگران در حسرت تماشای آن هستند.

او افزود: خردادماه سال ۹۳ بود که خبر کشف و توقیف بزرگ‌ترین محموله قاچاق عتیقه شامل ۳۰۰ قلم سفالینه، ابزارآلات جنگی، زیورآلات زنانه، ظروف و مهر طلا، نقره و مفرغ در مشگین‌شهر منتشر شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: یک جام طلایی بزرگ در بین اشیا خودنمایی می‌کرد که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اعلام کرد که این جام زرین، با جام مارلیک و حسنلو هم ارزش است و قدمت آن به هزاره اول و دوم قبل از میلاد، زمان سکایی‌ها و عصر آهن ۲ برمی‌گردد.

جباری اظهار داشت: اهالی بافرهنگ مشگین‌شهر اصرار داشتند که جام که در روستای احمد بیگلوی در این شهرستان نگهداری شود، اهمیت جام زرین و ناتمام بودن ساختمان موزه استاندارد مشگین‌شهر سبب شد شایعاتی مبنی بر انتقال جام به شهرستانی دیگر برای نگهداری مطمئن‌تر مطرح شود و این حرف و حدیث‌ها بر نگرانی دوستداران پیشینه تاریخی منطقه افزود.

او تصریح کرد: اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشگین‌شهر در سال ۹۳ با تکذیب این شایعات اعلام کرد که جام زرین با مصوبه شورای تامین شهرستان در مکانی امن (بانک) نگهداری می‌شود و به محض تکمیل ساختمان موزه برای بازدید عموم به آن انتقال خواهد یافت و بالغ بر پنج میلیارد ریال نیز برای ساختمان موزه اعتبار اختصاص یافته و در صورت تامین اعتبار مناسب در سال آینده امکان افتتاح موزه تا ۲ سال دیگر وجود دارد.

منبع: میراث فرهنگی