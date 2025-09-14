باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در نشست خبری پنجاهمین سالگرد اورژانس کشور گفت: سطح فوریت های پزشکی از دیپلم به کاردانی و کارشناسی ارتقا پیدا کرده است.

وی افزود: در دوران شیوع بیماری کرونا همکاران در اورژانس پیش بیمارستانی اقدامات درخشانی را انجام داده اند. همکاران اورژانس بارها دچار بیماری کرونا شده و ۱۸ نفر از پرسنل اورژانس در ایام کرونا شهید شده اند.

میعادفر تاکید کرد: دانشگاه های علوم پزشکی واحد های سیار واکسیناسیون کرونا را راه اندازی کرده تا مردم در برابر این بیماری ایمن شوند؛ در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، اقدامات خوبی در زمینه انتقال مصدومان جنگی انجام شد.

وی ادامه داد: در دوران جنگ به ۶۰۰۰ مجروح کمک رسانی شده و در همین دوران ۱۱ آمبولانس نیز آسیب دیده اند. امروز بیش از ۳۰۰۰ پایگاه اورژانس داریم و نزدیک به ۶ میلیون ماموریت را در سال انجام می دهیم.

میعادفر ادامه داد: اولین اورژانس هوایی در دهه ۷۰ راه اندازی شد و‌ الان ۵۳ پایگاه هوایی در ایران افتتاح شده است. در سال گذشته در حدود ۴۰۴ مادر باردار از مناطق کوهستانی به بیمارستان ها منتقل کرده ایم.

وی اضافه کرد: اکنون ۵۳ پایگاه هوایی و ۳ پایگاه دریایی مشغول به ارائه خدمت به مصدومان هستیم. سالانه ۲۰ میلیون تماس با اورژانس گرفته می شود.

میعادفر تاکید کرد: با توسعه موتورلانس ها در کشور زمان رسیدن بر بالین مصدومان کاهش پیدا کرده و هزینه ها هم کم شده است. بررسی ها نشان می دهد که حدود ۷۵ درصد از تماس ها نیاز به انتقال به بیمارستان نیست.

وی اضافه کرد: اورژانس بو موسی به تازگی راه اندازی و خدمات اورژانس شناور به مصدومان داده می شود. الان جزایر قشم و هرمز هم اورژانس دریایی فعال دارد.

رئیس سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: اورژانس در ۸ سال دفاع مقدس نقشی پررنگ را ایفا کرد و در انتقال مجروحان در خط مقدم به بیمارستان ها و ماموریت های روتین را نیز در شهر ها انجام می دادند که در آن سال ها، اورژانس شهدایی به انقلاب و کشور تقدیم کرده است.

جعفر میعادفر ادامه داد: اورژانس به دنبال اتفاقی در فرودگاه مهرآباد در سال ۵۴ شکل می گیرد.در آن زمان سیستمی جهت انتفال مصدومان در کشور شکل نگرفته بود.