رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: سالانه ۲۰ میلیون تماس با اورژانس‌های سراسر کشور داریم و بر اساس آن ۶ میلیون ماموریت انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در نشست خبری پنجاهمین سالگرد اورژانس کشور گفت: سطح فوریت های پزشکی از دیپلم به کاردانی و کارشناسی ارتقا پیدا کرده است.

وی افزود: در دوران شیوع بیماری کرونا همکاران در اورژانس پیش بیمارستانی اقدامات درخشانی را انجام داده اند. همکاران اورژانس بارها دچار بیماری کرونا شده و ۱۸ نفر از پرسنل اورژانس در ایام کرونا شهید شده اند.

میعادفر تاکید کرد: دانشگاه های علوم پزشکی واحد های سیار واکسیناسیون کرونا را راه اندازی کرده تا مردم در برابر این بیماری ایمن شوند؛ در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، اقدامات خوبی در زمینه انتقال مصدومان جنگی انجام شد. 

وی ادامه داد: در دوران جنگ به ۶۰۰۰ مجروح کمک رسانی شده و در همین دوران ۱۱ آمبولانس نیز آسیب دیده اند. امروز بیش از ۳۰۰۰ پایگاه اورژانس داریم و نزدیک به ۶ میلیون ماموریت را در سال انجام می دهیم. 

میعادفر  ادامه داد:  اولین اورژانس هوایی در دهه ۷۰ راه اندازی شد و‌ الان ۵۳ پایگاه هوایی در ایران افتتاح شده است. در سال گذشته در حدود  ۴۰۴ مادر باردار از مناطق کوهستانی به بیمارستان ها منتقل کرده ایم. 

وی اضافه کرد: اکنون ۵۳ پایگاه هوایی و ۳ پایگاه دریایی مشغول به ارائه خدمت به مصدومان هستیم. سالانه ۲۰ میلیون تماس با اورژانس گرفته می شود.

میعادفر  تاکید کرد: با توسعه موتورلانس ها در کشور زمان رسیدن بر بالین مصدومان کاهش پیدا کرده و هزینه ها هم کم شده است. بررسی ها نشان می دهد که حدود ۷۵ درصد از تماس ها نیاز به انتقال به بیمارستان نیست.

وی اضافه کرد: اورژانس بو موسی به تازگی راه اندازی و خدمات اورژانس شناور به مصدومان داده می شود. الان جزایر قشم و هرمز هم اورژانس دریایی فعال دارد. 

رئیس سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: اورژانس در ۸ سال دفاع مقدس نقشی پررنگ را ایفا کرد و در انتقال مجروحان در خط مقدم به بیمارستان ها و ماموریت های روتین را نیز در شهر ها انجام می دادند که در آن سال ها، اورژانس شهدایی به انقلاب و کشور تقدیم کرده است.

جعفر میعادفر ادامه داد: اورژانس به دنبال اتفاقی در فرودگاه مهرآباد در سال ۵۴ شکل می گیرد.در آن زمان سیستمی جهت انتفال مصدومان در کشور شکل نگرفته بود.

برچسب ها: اورژانس ، کمبود آمبولانس
خبرهای مرتبط
انتقال هوایی ۲۸ مصدوم حوادث ترافیکی اربعین حسینی از ایلام به تهران
تمهیدات اورژانس برای ایام شهادت امام رضا (ع)/ نظارت بر کار موکب‌ها و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی + فیلم
استقرار نیرو‌های اورژانس در تمام محور‌های منتهی به مرز‌های کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بخش زیادی از ناترازی برق در حال رفع شدن است؛ راه اندازی اولین تاکسی هوایی
اعلام همدردی و آمادگی ایران برای کمک به افغانستان در پی وقوع زلزله در این کشور
فیلترینگ شبکه کشور را آلوده کرده است
فیلترشکن، آفتی پنهان برای اینترنت کشور
چربی لبنیات؛ بی‌خطرتر از آنچه تصور می‌شد
آخرین اخبار
چربی لبنیات؛ بی‌خطرتر از آنچه تصور می‌شد
فیلترشکن، آفتی پنهان برای اینترنت کشور
فیلترینگ شبکه کشور را آلوده کرده است
اعلام همدردی و آمادگی ایران برای کمک به افغانستان در پی وقوع زلزله در این کشور
بخش زیادی از ناترازی برق در حال رفع شدن است؛ راه اندازی اولین تاکسی هوایی
حذف صبحانه یکی از شایع‌ترین عادت‌های غذایی نادرست + فیلم
بیش از ۷۳۰ هزار دانش‌آموز در طرح ملی «ایران دیجیتال» مشارکت دارند
ممنوعیت نوشیدن دوغ در هنگام صرف غذا + فیلم
مهلت انتخاب رشته کنکور تمدید شد
یک‌میلیون دانش‌آموز هنوز برای مدرسه ثبت‌نام نکرده‌اند
آغاز ثبت نام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴
توضیحات رئیس اورژانس کشور در خصوص ماجرای تعویض آمبولانس به هنگام انتقال بیمار+ فیلم
داروخانه‌ها اجازه پس گرفتن دارو از بیمار را ندارند
آثار مخرب خشم در غلظت خون + فیلم
تعیین تکلیف نیروهای بلاتکلیف آموزش و پرورش منوط به مصوبه مجلس
آموزش ۲۵۷ هزار معلم ابتدایی در قالب طرح توانا
دانش‌آموزان اتباع طبق مقررات ثبت‌نام می‌شوند
برقراری سالانه ۲۰ میلیون تماس با اورژانس کشور و انجام ۶ میلیون ماموریت
راه‌اندازی ۶ آزمایشگاه مرجع ملی دانشگاهی با حمایت معاونت علمی
ساخت بیش از ۲ هزار مدرسه برای سال تحصیلی جدید
۵ گروهی که مشمول تحصیل در «مدرسه مجازی» هستند؛ از خارجی‌ها تا بازماندگان از تحصیل
بیش از ۸۰۰ مدرسه در تهران نیازمند تخریب و بازسازی هستند