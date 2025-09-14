عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: بزرگ‌ترین مشکل واردکنندگان عدم تخصیص به‌موقع ارز است به طوری که از آبان سال قبل تا به امروز ارز تعهد شده به آنها تخصیص داده نشده است، اين تاخير موجب پرداخت جريمه ۱۰ درصدی  به فروشندگان خارجی و افزايش بهای تمام شده برای مصرف کننده نهایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عليرضا پرويزى عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران  گفت: بر اساس جدید ترین آمار وزارت جهاد کشاورزی مصرف سالانه برنج در ایران در ۲.۷ میلیون تن در سال اعلام شده و همچنین رقم تولید برنج امسال یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ تن برنج اعلام شده که این به معنی کسری بیش از یک میلیون تن برنج در کشور است.

وی افزود: بر اساس بر آورد کسری تعیین شده در سال‌های مختلف یک تا ۱.۵ میلیون تن برنج وارد شده است تا به نحوی شکاف میان تولید داخلی و مصرف سرانه را پوشش دهد.

عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: بر اساس آمار گمرک، بیش از ۸۰ درصد واردات برنج ایران از هند و حدود ۱۵ درصد از پاکستان تأمین می‌شود؛ دلیل بیشتر بودن واردات از هند را نیز می‌توان، در توان تجاری بیشتر این کشور جستجو کرد.

وی افزود: برآوردهای اشتباهی که در سال های گذشته از تولید برنج در کشور وجود داشت به طوری که تولید این محصول را تا ۲.۷ میلیون تن اعلان شده بود مسئولان را در برآورد های خود برای تنظیم بازار دچار اشتباه کرده بود که این رویه در سال جاری اصلاح شد اما در بخش تامین کسری تولید، کماکان مشکلاتی وجود دارد.

 پرويزى گفت: با وجود اینکه بازار برنج کماکان با نوسان قیمتی و کاهش عرضه مواجه است، مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری در مسیر واردات این محصول استراتژیک وجود دارد که تنظیم بازار را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است به طوری که واردکنندگان حتی در آستانه خروج از بازار قرار داده است.

عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکل واردکنندگان عدم تخصیص به‌موقع ارز است به طوری که از آبان سال گذشته تاکنون بسیاری از شرکت‌ها نتوانسته‌اند ارز تعهد شده را دریافت کنند. این تأخیرها موجب تحمیل جریمه‌هایی معادل ۱۰ درصد ارزش محموله می‌شود.

وی افزود: با وجود اینکه فعالان اقتصادی اقدام به واردات و توزیع این محصول در بازار کرده اند عدم تخصیص به موقع  منابع ارز علاوه بر اینکه شرایط را برای ادامه کار دشوار می‌کند، هزینه‌های  تمام شده را نیز افزایش می‌دهد و فرایند تامین این محصول را دشوار می کند.

پرويزى گفت: اگر سیاست‌های ارزی و تجاری اصلاح نشود، در سه ماه آینده بسیاری از واردکنندگان از بازار خارج خواهند شد. نتیجه چنین شرایطی می تواند به کمبود در بازار و افزایش قیمت مصرف‌کننده شود.

وی گفت: بر اساس ضوابط فعلی وارد کنندگان حتی بعد از ورود محصول خود به بازار اختیار فروش محصول خود را ندارد و همه کالا باید در سامانه‌های دولتی ثبت شود و از طریق حساب‌های مشخص بانکی جابه‌جا گردد؛ این موضوع نه‌تنها زمان‌بر بلکه پرهزینه است.

برچسب ها: تولید برنج ، واردات برنج
خبرهای مرتبط
تولید برنج به یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن می‌رسد
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
چالش‌های تولید و فروش برنج؛ داستان به نام کشاورز به کام دلال ادامه دارد
ماجرای نوسانات اخیر بازار برنج چه بود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خیزش گردوخاک در نواحی جنوب شرق کشور در ۵ روز آینده
منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می‌تواند به هاب لجستیک هوایی و باری کشور تبدیل شود
قرارداد توسعه میدان گازی «مدار» امضا شد
زیان انباشته یا افزایش تولید در خودرو! / مشتریان خودرو تاوان زیان انباشته ۶۲۰ همتی خودروسازان را نباید دهد
کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟
خطای مجلس در ماجرای سهمیه‌بندی وام اشتغال که منجر به عملکرد صفر شش ماهه این وام شد!
قیمت منطقی هرکیلو قارچ ۲۰۰ هزارتومان/تولید قارچ به ۲۲۰ هزارتن می‌رسد
بارش باران در نوار شمالی کشور
تسهیل‌گری دولت در ساخت مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه آغاز شد
آخرین اخبار
هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید از طریق وام اشتغال
تسهیل‌گری دولت در ساخت مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه آغاز شد
بارش تهران ۵۰ درصد کمتر از نرمال است
بارش باران در نوار شمالی کشور
خطای مجلس در ماجرای سهمیه‌بندی وام اشتغال که منجر به عملکرد صفر شش ماهه این وام شد!
قیمت منطقی هرکیلو قارچ ۲۰۰ هزارتومان/تولید قارچ به ۲۲۰ هزارتن می‌رسد
کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟
زیان انباشته یا افزایش تولید در خودرو! / مشتریان خودرو تاوان زیان انباشته ۶۲۰ همتی خودروسازان را نباید دهد
خیزش گردوخاک در نواحی جنوب شرق کشور در ۵ روز آینده
قرارداد توسعه میدان گازی «مدار» امضا شد
منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می‌تواند به هاب لجستیک هوایی و باری کشور تبدیل شود
برگزاری نمایشگاه پاییزه «مهرِِبازار»
لزوم اتصال تمامی امور بانکی کشور به سامانه املاک واسکان
بارش باران در نواحی شمال وشمال غربی کشور
کشف فرار مالیاتی ۵۸ میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در قزوین
اختلال در تولید کشور با عدم پرداخت وام اشتغال توسط شبکه بانکی
آغاز ساخت ۳۰ هزار مسکن استیجاری تاپایان سال/ تخصیص ۲۰ درصد از مساکن دستگاه‌ها در قالب مسکن استیجاری
حساب‌های اشخاص در سامانه مؤدیان، ملاک اعطای وام بانکی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۳ شهریور ماه
چرخش پول به سمت سهام؛ طلا زیر فشار دلار
برگزاری بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان در تهران
ورود نقدینگی به بازار سهام/ افزایش ارزش معاملات
مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان نمی شود
آغاز پیش‌راه‌اندازی نخستین واحد نمک‌زدایی سیار در صنعت نفت ایران
مصرف بیش از یک میلیارد لیتر بنزین در ۷ روز
بانک‌ها به استانداردسازی صدور تاییدیه‌های اعتباری ملزم شدند
اجرای واردات در ازای صادرات برای ۵ گروه بزرگ صادرکننده
حذف مجوز استاندارد از ثبت‌سفارش واردات خودرو
تولید شکر به یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن می‌رسد