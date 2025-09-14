باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اطهار کرد: در قالب پویش ملی «مسیر سبز - ایران پاک»، یک‌ هزار و ۴۵ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی استان پاکسازی و بیش از ۱۶ هزار تُن نخاله جمع‌آوری و به محل‌های مجاز انتقال یافت.

حجت جباری در تشریح اقدامات مدیریت پسماند این نهاد گفت: پسماند‌های ویژه توقیفی در گمرک تمرچین پیرانشهر پس از چهار سال تعیین تکلیف، یک‌ هزار و ۵۰ تُن از این پسماند‌ها ترخیص و به مراکز بازیافت صلاحیت‌دار در سطح کشور منتقل شد.

وی یادآور شد: در راستای اجرای ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، از ابتدای سال تاکنون سه شرکت پیمانکار موفق به اخذ مجوز پسماند شده‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با بیان اینکه لندفیل (محل دفن زباله) بخش تازه‌شهر سلماس تعطیل و برای ۴۵ خودرو حمل پسماند پزشکی مجوز صادر شده است، اظهار کرد: امسال بیش از یک‌هزار و ۶۶۹ تُن پسماند نیز با مجوز صادره از گمرکات استان، از طریق مرز‌های کشور ترانزیت شده است.

وی ادامه داد: امحاء ۱۵ محموله پسماند‌های ویژه اموال تملیکی استان به میزان ۱۵۰ تُن انجام شده و در حوزه پسماند‌های عادی نیز ۱۵۰ مجوز انتقال به لندفیل‌های استان و ۲۷ مجوز زیست‌محیطی برای انتقال پسماند واحد‌های صنعتی صادر شده است.

جباری یادآور شد: تاکنون ۴۵ مجوز زیست‌محیطی برای انتقال پسماند پزشکی و همچنین مجوز صادرات ۲۰۰ تُن آخال پنبه صادر شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی افزود: مکان‌یابی لندفیل جدید شهرستان سردشت، انجام ۱۳۵ مورد پایش لندفیل‌های شهری و روستایی، معرفی ۲۲ واحد آلاینده به مراجع قضایی و صدور ۱۱۹ اخطاریه زیست‌محیطی از دیگر اقدامات انجام‌شده در راستای مدیریت پسماند در استان است.

روزانه حدود دو هزار و ۸۰ تُن زباله در آذربایجان‌غربی تولید می‌شود که به دلیل نبود برنامه جامع بازیافت، ۹۹ درصد آن به‌صورت سنتی در سایت‌های دفن زباله دپو می‌شود.