باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هم‌اندیشی وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان تشکل‌ها، انجمن‌ها و اصناف حمل‌ونقل جاده‌ای، بار و مسافر، با هدف بررسی مشکلات، مطالبات و پیشنهادهای فعالان این حوزه، عصر شنبه ۲۲ شهریور در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در نشست هم‌اندیشی فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان تشکل‌ها، انجمن‌ها و اصناف حمل‌ونقل جاده‌ای، بار و مسافر که باحضور مهران قربانی معاون حمل‌ونقل وزیر و رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار شد، شرکت کنندگان مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات خود را در محورهایی نظیر کرایه حمل، نوسازی ناوگان، سهمیه سوخت، بیمه، حذف واسطه‌ها، هوشمندسازی حمل‌ونقل، بیمه سبز و نحوه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ ها در این حوزه را مطرح کردند.

در ادامه این نشست، بر لزوم واگذاری امور اجرایی به اصناف و تشکل‌ها، شفاف‌سازی نظام توزیع بار و طراحی سازوکارهای مؤثر برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های بزرگ مقیاس حمل‌ونقل، تاکید و همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان رانندگان، تشکل‌های صنفی و دستگاه‌های مسئول در این زمینه مطرح شد.

تشکر وزیر از نقش‌آفرینی رانندگان در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

وزیر راه و شهرسازی در این نشست ضمن قدردانی از همراهی و همبستگی رانندگان در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از فداکاری و ایثار فعالان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در تأمین و توزیع به‌موقع کالاهای اساسی در شرایط بحرانی تجلیل کرد.

صادق با اشاره به حضور مؤثر ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در تخلیه بنادر و تداوم خدمات‌رسانی به مردم در شرایط دشوار، افزود: این مشارکت هوشمندانه و پرشور رانندگان، برگ زرینی در تاریخ خدمت‌رسانی کشور است و دولت قدردان این ایثار است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه این نشست با اشاره به لزوم کاهش بروکراسی و سپردن امور اجرایی به بخش خصوصی تخصص‌محور، بر تشکیل سریع کارگروه مشترک با حضور نمایندگان اصناف تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های ناشی از برخی مصوبات قبلی، از تلاش برای بازنگری آیین‌نامه‌ها و رفع مشکلات مربوط به واردات اتوبوس و کامیون خبر داد و گفت: دولت تمام تلاش خود را برای تسهیل فرآیند واردات و نوسازی ناوگان به‌کار بسته و از بخش خصوصی می‌خواهیم با انسجام و هماهنگی، این مسیر را پیگیری کند.

صادق با تأکید بر لزوم ایجاد هماهنگی میان ارکان مختلف حمل‌ونقل شامل جاده، ریل و دریا، افزود: تجربه بحران اخیر به ما نشان داد که در سایه انسجام و همراهی دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط، می‌توان بسیاری از گره‌ها را باز کرد.

اربعین و ضرورت جبران ناترازی اتوبوس

وزیر راه همچنین با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تأمین ناوگان جاده‌ای در ایام اربعین، از کمبود ۶ تا ۷ هزار دستگاه اتوبوس در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: اگرچه با مدیریت و همکاری اصناف توانستیم خدمات‌رسانی مناسبی در ایام اربعین داشته باشیم، اما ناترازی موجود نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای تولید و واردات و نوسازی ناوگان است.

پیگیری مشکلات ترانزیتی و تعامل با کشورهای همسایه

وزیر راه و شهرسازی همچنین به رایزنی‌های مستمر با مقامات کشورهای همسایه درخصوص رفع موانع ترانزیتی اشاره کرد و گفت: در دیدارهای دوجانبه از جمله با مقامات ارمنستان، مسائل و مطالبات کامیون‌داران ایرانی با جدیت پیگیری شده است.

برگزاری مستمر جلسات با اصناف

در پایان این نشست، وزیر راه و شهرسازی بر استمرار برگزاری جلسات با نمایندگان اصناف و تشکل‌های حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: هیچ تصمیمی بدون نظر فعالان این حوزه نهایی نخواهد شد. گلایه‌های صنفی به‌حق است و ما به‌جای شعار، به دنبال حل عملیاتی مشکلات با همراهی بدنه حرفه‌ای و دلسوز صنف هستیم.

گزارش عملکرد سازمان راهداری

رضا اکبری معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز در این نشست گزارشی از اقدامات انجام‌شده در ۱۰ ماه گذشته در خصوص رانندگان برون شهری ارائه کرد.

وی به تغییرات ساختاری، در سازمان، بازنگری سامانه‌های موجود، راه‌اندازی سامانه‌های جدید، ورود به فرآیند نوسازی ناوگان و فراهم‌سازی امکان ثبت سفارش برای واردات ناوگان توسط بخش خصوصی و اقدامات انجام شده در حوزه بیمه رانندگان اشاره کرد.

اکبری از تمامی فعالان این حوزه خواست تا برای استفاده از فرصت‌های ایجادشده در زمینه واردات ناوگان از خارج از کشور، اقدامات لازم را انجام دهند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی