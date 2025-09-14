باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - جعفری، رئیس اداره نظارت بر بیمه‌های خودرو در بیمه مرکزی، در برنامه رادیو اقتصاد به تشریح موضوع تخفیف عدم خسارت در بیمه‌نامه‌های اتومبیل پرداخت و گفت: اگر بیمه‌گذاران در سال اعتبار بیمه‌نامه خود خسارتی برای شرکت بیمه به وجود نیاورند، در سال بعد پاداش و جایزه‌ای تحت عنوان تخفیف عدم خسارت به آنان تعلق می‌گیرد.

وی افزود: تخفیفات بیمه‌نامه‌ها بر مبنای ماده ۱۸ قانون مشخص شده و در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دارد. اگر بیمه‌گذاران در سال‌های مختلف خسارتی را استفاده نکنند، تخفیف‌هایشان سال به سال افزایش می‌یابد. اما اگر خسارتی وارد شود، معمولاً شرکت‌های بیمه تخفیف را برای سال بعد کاهش می‌دهند و بخشی از خسارت پرداختی نیز به عنوان فرانشیز از بیمه‌گذار کسر می‌شود.

جعفری در ادامه گفت: سوالی که بسیاری از شهروندان دارند این است که آیا شرکت‌های بیمه از یک قانون واحد پیروی می‌کنند یا خیر? در بیمه بدنه، نرخ و شرایط اختیاری بوده و بر اساس آیین‌نامه ۹۴ شورای عالی بیمه، تخفیف‌ها ممکن است بسته به سیاست‌های هر شرکت بیمه متفاوت باشد. اما در بیمه شخص ثالث، همه شرکت‌ها از یک رویه واحد و قانون مشخص تبعیت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: میزان تخفیف‌ها در بیمه شخص ثالث بستگی به نوع خسارت دارد. به عنوان مثال، حداکثر تخفیف اعطا شده به بیمه‌گذاران در بیمه شخص ثالث می‌تواند تا ۷۰ درصد باشد.