باشگاه خبرنگاران جوان- آقامیری گفت: «در حوزه خدمات شهری، بعضاً شهرداران مناطق یا نواحی به صورت سلیقه‌ای اقداماتی را انجام می‌دهند؛ چه در بحث معابر و آسفالت و چه در حوزه فضای سبز. این اقدامات عمدتاً بر اساس تقاضای مردمی صورت می‌گیرد و چارچوب مشخص و قانونی ندارد. از آنجا که تقاضا در این زمینه بسیار بالاست، لازم است که سازوکاری روشن برای آن تعریف شود.»

وی افزود: «بسیاری از این شهرک‌ها که عمدتاً در مناطق اطراف شهر تهران واقع شده‌اند، با محدودیت‌هایی همچون دیوارکشی مواجه هستند. این دیوار‌ها به لحاظ امنیتی و شرایط خاص آن مناطق ضروری است و امکان برداشتن آنها وجود ندارد؛ چرا که حذف این دیوار‌ها امنیت شهرک‌ها را مخدوش می‌کند و به نوعی ساختار و فضای خاص آنها از بین می‌رود. به همین دلیل باید در چارچوب یک لایحه مشخص، ارائه خدمات شهری به این شهرک‌ها قانونمند شود.»

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا ادامه داد: «پیشنهاد من این است که شهرداری تهران در قالب یک لایحه، ارائه سه خدمت اصلی به این شهرک‌ها را در دستور کار قرار دهد: نخست، خدمات مربوط به آسفالت معابر؛ دوم، نگهداری و ساماندهی فضای سبز؛ و سوم، موضوع پسماند و جمع‌آوری زباله. اجرای این خدمات به صورت رسمی و در قالب ضوابط مصوب، می‌تواند سطح رضایتمندی بخش زیادی از شهروندانی که در این شهرک‌ها زندگی می‌کنند را افزایش دهد.»

آقامیری در پایان خاطرنشان کرد: «این موضوع یکی از مطالبات جدی ساکنان این شهرک‌هاست که بار‌ها به شورا منتقل شده ولی، چون ارائه خدمات به این شهرک‌ها منع قانونی دارد امیدواریم شهرداری تهران با تعامل با هیئت مدیره شهرک‌ها در قالب یک خدمت فوق برنامه در این زمینه اقدام لازم را انجام دهد.»