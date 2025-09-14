رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران بر لزوم تعیین تکلیف فوری لوایح و طرح‌های معطل‌مانده شهرداری در شورا تاکید کرد و گفت که این تأخیر‌ها موجب ابهام و توقف در اجرای مصوبات مهم شهری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در تذکری در جلسه ۳۵۳ شورای شهر تهران افزود: لایحه آرامستان‌ها و نقاط جدید که در جلسه کمیسیون با حضور مدیران شهرداری و اعضا بررسی و صورتجلسه آن نیز همان زمان تنظیم و امضا شده بود، بنا بود با فوریت به صحن شورا ارسال شود، اما اکنون بیش از یک ماه و نیم گذشته و هنوز به شورا نرسیده است. 

وی ادامه داد:اگر این لایحه در مسیر اداری گم شده باید کپی آن مجدد ارسال شود و اگر شهرداری از آن منصرف شده است، باید رسماً اعلام کند.

این عضو شورای شهر تهران افزود: طرح جامع آب خام نیز مدت‌ها پیش از سوی شهرداری ارسال شده، اما تاکنون به شورا نرسیده است. این موضوع با توجه به اهمیت تامین آب فضای سبز تهران نیازمند بررسی فوری است و باید مشخص شود علت تأخیر در طرح آن چیست.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح جامع فضای سبز نیز گفت: این یکی دیگر موضوعات مهم شهری است که باید با حضور نخبگان و اساتید دانشگاهی در شورا بررسی شود. این طرح نیازمند زمان و دقت کارشناسی است و تعلل در طرح آن در صحن شورا به صلاح مدیریت شهری نیست.

پیرهادی در ادامه گفت: سامانه شناسایی و پایش منابع آلاینده در مناطق ۲۲گانه نیز که اجرای آن برعهده مجموعه فاوا گذاشته شده، با وقفه مواجه شده است. ضروری است مسئولان مربوطه به ویژه آقای باقری توضیح دهند علت این تأخیر‌ها چیست؟

وی با اشاره به وضعیت درختان نیز افزود: در خصوص مصوبه درختان ارزشمند، هرچند اقداماتی انجام گرفته، اما تکمیل نشده و نیازمند پیگیری بیشتر است. 
این عضو شو‌ای شهر با اشاره به ساماندهی غرف شهرداری نیز که به تصویب شورا رسیده اقزود: این موضوع باید با شفافیت و اطلاع‌رسانی سراسری اجرا شود تا همه شهروندان فرصت حضور در مزایده‌ها را داشته باشند و این فرآیند به صورت محدود و حداقلی انجام نشود.

منبع: شورای شهر

برچسب ها: شورای شهر تهران ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
سرویس مدرسه دانش آموزان استثنایی رایگان است
رئیس شورای شهر تهران:
طرح جامع ترافیک تهران قابل قبول نیست
از اصلاح فرآیند صدور پروانه تا بررسی لایحه مربوط به شرکت تفریحی برج میلاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
احتمال اجرای کامل دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان/ هلاکت ۱۱ قاچاقچی و دستگیری ۲۵۳ سوداگر مرگ
زنگ آغاز مهر در منطقه ۸ با یاد شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، آرمین باکویی
آخرین اخبار
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان/ هلاکت ۱۱ قاچاقچی و دستگیری ۲۵۳ سوداگر مرگ
زنگ آغاز مهر در منطقه ۸ با یاد شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، آرمین باکویی
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
احتمال اجرای کامل دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته
تامین اعتبارات لازم برای هوشمندسازی مناطق حفاظت شده با دستور رئیس‌جمهور 
لزوم آموزش تاب‌آوری به فرزندان + فیلم
شناسایی ۶۶۰ سایت متخلف اقتصادی توسط پلیس
در ایجاد انحصار زور دولت و حکومت از بخش خصوصی بیشتر است
مانعی به نام مهریه سنگین، سر راه زوج‌های جوان + فیلم
لزوم همکاری پلیس و دادستانی برای نظارت بر مجرمین سابقه‌دار
پدر تهرانی پسرش را با ضربات چکش در خواب به قتل رساند
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک تهران در هفته اول مهر
محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز
دادگاه‌های تالی علل نقض آرا را به صورت مستدل بیان کنند
دستگیری ۲ کلاهبردار شبکه هرمی با ۱۸ میلیارد تومان کلاهبرداری
طرح مسکن کارگری با حضور رئیس‌جمهور رونمایی می‌شود
دستگیری قاتل متواری پس از ۱۴ سال فرار در تهران
کیفرخواست پرونده قتل محیط بان پارک ملی گلستان صادر شد
انتقال اشجار به پادگان نیروی زمینی سپاه/ خشک‌شدن درختان نتیجه اهمال پادگان است
اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران
هشدار پلیس به بانوان موتورسوار؛ رانندگی بدون گواهینامه جرم است
اعمال بسته‌های تشویقی جدید برای نوسازی بافت فرسوده در منطقه ۱۲
پلمب یک کافه رستوران به دلیل سرو مشروبات الکلی در بوستان نهج‌البلاغه
پیرهادی خواستار تعیین تکلیف فوری لوایح و طرح‌های معطل‌مانده شهرداری در شورا شد
آقامیری: لزوم تدوین لایحه برای ارائه خدمات سه‌گانه به شهرک‌های محصور در تهران
بازطراحی خطوط اتوبوسرانی تهران برای تسهیل تردد دانش‌آموزان
طرح جامع ترافیک تهران قابل قبول نیست