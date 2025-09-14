باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در تذکری در جلسه ۳۵۳ شورای شهر تهران افزود: لایحه آرامستان‌ها و نقاط جدید که در جلسه کمیسیون با حضور مدیران شهرداری و اعضا بررسی و صورتجلسه آن نیز همان زمان تنظیم و امضا شده بود، بنا بود با فوریت به صحن شورا ارسال شود، اما اکنون بیش از یک ماه و نیم گذشته و هنوز به شورا نرسیده است.

وی ادامه داد:اگر این لایحه در مسیر اداری گم شده باید کپی آن مجدد ارسال شود و اگر شهرداری از آن منصرف شده است، باید رسماً اعلام کند.

این عضو شورای شهر تهران افزود: طرح جامع آب خام نیز مدت‌ها پیش از سوی شهرداری ارسال شده، اما تاکنون به شورا نرسیده است. این موضوع با توجه به اهمیت تامین آب فضای سبز تهران نیازمند بررسی فوری است و باید مشخص شود علت تأخیر در طرح آن چیست.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح جامع فضای سبز نیز گفت: این یکی دیگر موضوعات مهم شهری است که باید با حضور نخبگان و اساتید دانشگاهی در شورا بررسی شود. این طرح نیازمند زمان و دقت کارشناسی است و تعلل در طرح آن در صحن شورا به صلاح مدیریت شهری نیست.

پیرهادی در ادامه گفت: سامانه شناسایی و پایش منابع آلاینده در مناطق ۲۲گانه نیز که اجرای آن برعهده مجموعه فاوا گذاشته شده، با وقفه مواجه شده است. ضروری است مسئولان مربوطه به ویژه آقای باقری توضیح دهند علت این تأخیر‌ها چیست؟

وی با اشاره به وضعیت درختان نیز افزود: در خصوص مصوبه درختان ارزشمند، هرچند اقداماتی انجام گرفته، اما تکمیل نشده و نیازمند پیگیری بیشتر است.

این عضو شو‌ای شهر با اشاره به ساماندهی غرف شهرداری نیز که به تصویب شورا رسیده اقزود: این موضوع باید با شفافیت و اطلاع‌رسانی سراسری اجرا شود تا همه شهروندان فرصت حضور در مزایده‌ها را داشته باشند و این فرآیند به صورت محدود و حداقلی انجام نشود.

منبع: شورای شهر