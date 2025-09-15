ایالات متحده بار دیگر در پی یک حادثه تیراندازی مرگبار، درگیر بحثی تکراری بر سر قوانین آزادی حمل سلاح شده است. آمارهای تکاندهنده حاکی از آن است که با وجود سهم چهار درصدی آمریکا از جمعیت جهان، سهم این کشور از تیراندازیهای مرگبار دستهجمعی نزدیک به سی درصد است؛ آماری که بسیاری از تحلیلگران، قانون اساسیِ مربوط به قرن هجدهم و لابی قدرتمند اسلحه را عامل اصلی آن میدانند. کاخ سفید و کنگره آمریکا بار دیگر در میانه یک بنبست سیاسی آشنا درباره کنترل سلاح قرار گرفتهاند. از یک سو، تفسیر گسترده از متمم دوم قانون اساسی و لابی پرخرج و قدرتمند فروشندگان اسلحه، و از سوی دیگر، فریادهای فزاینده جامعه برای صویب قوانین سختگیرانهتر. این تقابل، مسیر هرگونه اصلاحات معنادار را مسدود کرده و آمریکا را در چرخهای بیپایان از خشونت و سوگواری گرفتار کرده است. تأثیر گروههای لابی نیرومند صنعت اسلحه در فرآیند تصمیمگیری سیاسی نقش بسزایی در عدم تغییر قوانین اسلحه دارد. این گروهها توانمندی مالی و سیاسی دارند و تاکید دارند که حق حمل اسلحه جزء حقوق اساسی هر شهروند است. از هر ده آمریکایی، چهار نفر اقدام به نگهداری سلاح در خانه میکنند و سی درصد از بزرگسالان آمریکایی مالک سلاح شخصی خودشان هستند. مالکیت سلاح در ایالات متحده آمریکا و حمل آزادانه آن حتی در اماکن عمومی یک موضوع چند وجهی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی است که اولاً نظرات پیرامون آن به شدت سیاسی و قطبی است و ثانیاً بدلیل فقدان اجماع نخبگانی و عمومی پیرامون آن چشم انداز روشنی برای مدیریت پیامدهای آن مانند تیراندازیهای فاجعه بار وجود ندارد؛ لذا موضوع مالکیت سلاح و آزادی حمل اسلحه احتمالاً همچنان در لیست مشکلات و معضلات اساسی ایالات متحده آمریکا باقی خواهد ماند. یک سازمان سوئیسی فعال در امور مربوط به مالکیت اسلحه، در گزارشی عنوان کرد؛ در ایالات متحده آمریکا، بهازای هر ۱۰۰ آمریکایی ۱۲۰ اسلحه وجود دارد و بهاینترتیب این کشور تنها کشور جهان است که در آن تعداد تسلیحات در اختیار مردم غیرنظامی بیشتر از تعداد مردم است. ایالات متحده همچنین تنها کشور در جهان است که در آن دستکم یک تیراندازی مرگبار دستهجمعی در هر سال رخ میدهد. آمریکاییها مالک ۳۹۳ میلیون قبضه از آمار ۸۵۷ میلیون قبضه سلاح موجود تحت مالکیت غیرنظامیان هستند و این رقم معادل ۴۶ درصد از این ذخیره جهانی مربوط به سلاحهای متعلق به غیرنظامیان است. حملات مسلحانه به مردم در خیابان، مراکز ورزشی، مکانهای مذهبی، دانشگاهها، مدارس و… در آمریکا، به یک عادت در این کشور تبدیل شده است و شنیدن این خبر برای جهانیان دیگر تازگی ندارد. ایالات متحده، پرورشدهنده خشونت است و خشونت برای آمریکاییها به یک نوع سرگرمی بدل شده است. آمریکا مهد خشونت است و اسلحه، یکی از ابزار بروز این خشونت است؛ خشونتی که آمریکاییها برای حفظ امنیت خود آن را توجیه میکنند، اما در اصل برای ارضای ذات خشونتآمیزشان به کار میرود.