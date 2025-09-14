مسئولان آموزش و پرورش ایران با ابلاغ اساسنامه مدرسه مجازی اعلام کردند خارجیان، ایرانیان مقیم خارج، اتباع خارجی مقیم ایران، بازماندگان از تحصیل و افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند از آموزش این مدارس استفاده کنند. این طرح ضمن حمایت از افراد نیازمند، امکان ارائه مدرک معتبر به دانش‌آموزان افغانستانی را نیز فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- به دنبال تصویب و ابلاغ اساسنامه «مدرسه مجازی»، مسئولان آموزش و پرورش ایران اعلام کردند که پنج گروه شامل خارجیان، ایرانیان مقیم خارج از کشور، اتباع خارجی مقیم ایران، بازماندگان از تحصیل و افراد بالای ۱۸ سال واجد شرایط استفاده از این مدرسه هستند.

موسی‌الرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، تأکید کرد که ایجاد مدرسه مجازی به معنای تعطیلی مدارس حضوری نیست و این مدارس مخاطبان خاص خود را دارند.

وی افزود مدارس مجازی به صورت غیردولتی اداره شده و طبق قانون برای آنها شهریه تعیین می‌شود، اما از بازماندگان از تحصیل که توان مالی ندارند، حمایت دولتی صورت می‌گیرد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ایران آمادگی خود را برای ارائه آموزش به دانش‌آموزان افغانستانی از طریق سامانه «شاد» و در چارچوب تفاهمنامه همکاری سه جانبه اعلام کرده است.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش ایران، در نشست با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تأکید کرد که ایران قادر است به تمامی دانش‌آموزان افغانستانی آموزش داده و مدرک تحصیلی معتبر ارائه دهد.

پیش از این نیز سید رسول موسوی، دستیار سابق وزیر امور خارجه، در دیدار با سرپرست سفارت افغانستان در تهران، آمادگی ایران برای مساعدت به حل مشکلات ادامه تحصیل دختران افغان به صورت برخط را اعلام کرده بود.

در افغانستان نیز در دیدارهای میان نمایندگان ایران با مقامات طالبان بر گسترش همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی تأکید شده است.

این مدرسه مجازی می‌تواند به عنوان امید تازه‌ای برای دانش‌آموزان دختر افغانستان که با محرومیت آموزشی مواجه هستند، عمل کند و نقش مهمی در تقویت عدالت آموزشی و دیپلماسی فرهنگی ایران ایفا نماید.

