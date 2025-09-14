بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق ایران و آژانس در قاهره

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد که در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران و تأسیسات هسته‌ای، از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های مختومه شده شورای امنیت، اجرای ترتیبات توافق شده با آژانس متوقف می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه بیانیه‌ای درباره ترتیبات امضاشده میان «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره و چگونگی تعامل بین ایران و آژانس در شرایط جدید که به همکاری‌ها بعد از حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان می‌پردازد، منتشر کرد.

متن بیانیه شورای عالی امنیت ملی به شرح زیر است:

۱- متن این ترتیبات در کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، در مجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است.

۲- کمیته هسته‌ای که متشکل از مسئولان ارشد نهاد‌های مختلف ذی‌ربط است، در همه ادوار از جانب شورای عالی امنیت ملی مأذون به تصمیم‌گیری بوده و در این زمان نیز مطابق روال معمول عمل کرده است.

۳- در مورد تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس ایران که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد حمله واقع شده:

اولاً؛ پس از ایجاد شرایط لازم امنیتی و ایمنی، ایران صرفاً گزارش خود را پس از کسب نظر شورای عالی امنیت ملی به آژانس ارائه می‌کند.

ثانیاً؛ در مرحله بعد، روش‌های اجرایی همکاری بین ایران و آژانس در خصوص گزارش ارسالی به آژانس، باید میان طرفین توافق شده و از جمله طبق رویه داخلی اجرای هر گونه اقدامی باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد.

۴- در صورت اتخاذ هر گونه اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و تأسیسات هسته‌ای، از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های مختومه شده شورای امنیت، اجرای این ترتیبات متوقف می‌شود.

برچسب ها: شورای عالی امنیت ملی ، شورای امنیت
خبرهای مرتبط
آغاز نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب با حضور عراقچی
طنز دیپلماتیک: محکومیت حمله به دوحه، بدون نام بردن از متجاوز
شورای امنیت در بیانیه‌ای حمله رژیم اسرائیل به قطر را محکوم کرد
لهستان خواستار نشست اضطراری شورای امنیت درباره پهپاد‌های روسی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
متاسفانه شما هر کاری بخواهید می کنید و بعد که مردم و نماینده های مردم در مجلس میخوان بدونن چی شده و احیانا نظارتی صورت بگیره با ادعاهای دهان پر کن بازم دیگران رو با بیانیه هاتون خاموش می کنید و اجازه نظارت نمیدید!!!
واقعیت ش ما از یه برجام دیگه بعد از حمله به تاسیسات هسته ای نگرانیم....
چون تهدید کردند شما رفتید مذاکره کردید، تحریم کردند مذاکره کردید ترور کردند مذاکره کردید حمله کردند مذاکره کردید، آخه این چه اصراریه که همش ضرر بوده ؟!!!
۰
۰
پاسخ دادن
پزشکیان: بنگاه‌های تولیدی به فرآیند ساخت مسکن کارگری وارد شوند
تاکید قطعنامه ایران نسبت به ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته‌ای
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۴ شهریور
سپاس قلبی رئیس جمهور از الطاف و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از دولت
دیدار عراقچی و فواد حسین وزرای امور خارجه ایران و عراق
تصویب بررسی قیمت پایه و روش مولدسازی ۲۷ فقره ملک و ۳ قطعه زمین
نشست اعضای هیات رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) برگزار شد
دیدار وزرای امور خارجه ایران و لبنان
عراقچی: ایران در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است
مدارس حق ندارند برای ثبت‌نام دانش‌‌آموزان گرفتن پول را اجباری کنند
آخرین اخبار
مدارس حق ندارند برای ثبت‌نام دانش‌‌آموزان گرفتن پول را اجباری کنند
عراقچی: ایران در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۴ شهریور
نشست اعضای هیات رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) برگزار شد
سپاس قلبی رئیس جمهور از الطاف و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از دولت
دیدار عراقچی و فواد حسین وزرای امور خارجه ایران و عراق
تاکید قطعنامه ایران نسبت به ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته‌ای
دیدار وزرای امور خارجه ایران و لبنان
تصویب بررسی قیمت پایه و روش مولدسازی ۲۷ فقره ملک و ۳ قطعه زمین
پزشکیان: بنگاه‌های تولیدی به فرآیند ساخت مسکن کارگری وارد شوند
رایزنی‌های سید عباس عراقچی با وزرای خارجه ترکیه و پاکستان در دوحه
دیدار وزیران خارجه ایران و قطر در دوحه
ضرورت وضع قانون ممنوعیت حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای
آغاز نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب با حضور عراقچی
راه غلبه بر رژیم صهیونیستی همبستگی کشور‌های اسلامی است
پذیرش CFT؛ چالش حقوقی و سیاسی برای جبهه مقاومت
حضرتی: باید با انسجام و همدلی از مشکلات عبور کنیم
محمد رشیدی به عنوان نماینده رئیس مجلس در شورای عالی نوجوانان و جوانان معرفی شد
بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق ایران و آژانس در قاهره
اسلامی: در کنفرانس عمومی آژانس، روایت‌گر صریح اتفاقات خواهیم بود/ ارائه قطعنامه ایران
رد ادعا‌های بی‌اساس گروه ۷ و شرکای آن در رابطه با ایران