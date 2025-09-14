باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - روح‌اله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل محیط زیست مازندران با بیان اینکه در ادامه پایش‌های مستمر نوار ساحلی استان، لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل شهرستان فریدونکنار مشاهده و مستندسازی شد، گفت: لاشه این فوک در وضعیت پیشرفته فساد قرار داشت و به همین دلیل، امکان کالبدگشایی و تعیین دقیق علت مرگ آن فراهم نبود.

او با اشاره به تداوم اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری، افزود: پایش سواحل استان با مشارکت مرکز امداد و نجات فوک خزری و همکاری اداره‌کل دامپزشکی مازندران ادامه دارد و در صورت فراهم بودن شرایط، نمونه‌برداری‌های تخصصی با هماهنگی نهاد‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.

اسماعیلی در پایان از جوامع محلی، صیادان و گردشگران خواست در صورت مشاهده فوک خزری یا لاشه‌های احتمالی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست شهرستان‌ها اطلاع دهند.

با احتساب مورد کشف‌شده؛ شمار لاشه‌های شناسایی‌شده فوک خزری در سواحل مازندران از ابتدای امسال تاکنون به ۴۳ قلاده رسیده است.