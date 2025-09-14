مصر بر اهمیت پیوستن تمام کشور‌های منطقه به NPT بدون استثنا و قرار دادن تأسیسات هسته‌ای خود تحت توافقنامه‌های جامع تضمین‌های IAEA تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مصر خواستار یک خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای شده و بر ضرورت اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه‌های هسته‌ای منطقه‌ای و پایبندی کامل به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تأکید کرد.این اعلامیه در حالی صورت می‌گیرد که تمهیدات برای کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) که برنامه‌ریزی شده از ۱۵ تا ۱۹ سپتامبر در وین برگزار شود، در جریان است.

در یک بیانیه رسمی، وزارت امور خارجه مصر بر اهمیت پیوستن تمام کشور‌های منطقه به NPT بدون استثنا و قرار دادن تأسیسات هسته‌ای خود تحت توافقنامه‌های جامع تضمین‌های IAEA تأکید کرد. قاهره گفت که چنین اقداماتی شفافیت را تقویت کرده و تنش‌های منطقه‌ای را کاهش می‌دهد.

این وزارتخانه، برپایی یک خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای را یک «هدف راهبردی» توصیف کرد که بازتاب‌دهنده تعهد دیرینه قاهره است و ابتکار عمل این کشور در سال ۱۹۷۴ در سازمان ملل برای ایجاد یک منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در این منطقه را یادآوری کرد.

در همین حال، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، با همتایان خود در عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در مورد هماهنگی تلاش‌ها برای رسیدگی به چالش‌های منطقه‌ای و تقویت امنیت و ثبات گفت‌و‌گو کرد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که جامعه بین‌المللی آماده بحث در مورد مسائل حساس امنیت هسته‌ای است و مصر در پی جمع‌آوری حمایت برای ابتکار عمل خود و فشار برای پیشرفت ملموس به سمت یک خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای است.

منبع: سانا

برچسب ها: وزارت خارجه مصر ، کنفرانس وین ، سلاح هسته ای
