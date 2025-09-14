باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رفیعی‌پور رییس سازمان دامپزشکی کشور روز یکشنبه در جلسه با تولیدکنندگان صنعت دام و طیور و اعضای شورای بخش کشاورزی مهاباد اظهار کرد: صنعت واکسن‌سازی در کشور به‌عنوان یکی از بخش‌های سودآور و استراتژیک، از حمایت ویژه برخوردار است و ظرفیت‌های بالقوه برای تبدیل شدن به یکی از منابع پایدار درآمدزایی ملی را دارد.

وی افزود: کشور ما در حوزه تولید واکسن‌های دام، طیور و آبزیان، از دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های لازم برخوردار است و با توسعه این بخش می‌توان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در بازار‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز نقش‌آفرین بود.

رییس سازمان دامپزشکی کشور همچنین بر لزوم استقرار مراکز درمانی پیشرفته در مناطق دام‌محور تأکید کرد و گفت: ایجاد بیمارستان دامپزشکی در مهاباد یک ضرورت راهبردی برای ارتقای سطح خدمات به دامداران، زنبورداران و کشاورزان منطقه است.

وی ادامه داد: بخش درمان دامپزشکی به‌طور عمده در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و سازمان دامپزشکی ضمن تسهیل صدور مجوز‌های قانونی، حمایت‌های مالی و فنی لازم برای راه‌اندازی این مراکز را در دستور کار قرار داده است.

رفیعی‌پور تصریح کرد: توسعه متوازن صنعت دامپزشکی، از تولید واکسن تا ارائه خدمات درمانی و بهداشتی، نیازمند مشارکت فعال بخش خصوصی، تسهیلگری دولت و استفاده بهینه از ظرفیت‌های بومی در استان‌هاست.

وی یادآور شد: آذربایجان‌غربی یکی از استان‌های دارای پتانسیل بالاست که با وجود محدودیت‌های طبیعی و اقتصادی، توانسته جایگاه ممتازی در حوزه‌های دام، طیور، زنبورداری و شیلات کسب کند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم راه‌اندازی بیمارستان دامپزشکی در این شهرستان تاکید کرد و گفت: ارائه خدمات شبانه‌روزی به کشاورزان و دامداران، از نیاز‌های جدی منطقه است که باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های حوزه دامپزشکی قرار گیرد.

رییس سازمان دامپزشکی: مجوز‌ها و تسهیلات لازم برای توسعه بخش درمان دام فراهم است

سلام ستوده با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های دامپزشکی در پشتیبانی از تولیدات دامی، اظهار کرد: نبود بیمارستان دامپزشکی موجب شده خدمات‌رسانی به دامداران با محدودیت‌های جدی مواجه شود؛ این در حالی است که دامپروری یکی از ارکان اقتصادی منطقه به شمار می‌رود.

وی همچنین با انتقاد از افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی، گفت: قیمت‌های سنگین این نهاده‌ها موجب شده بسیاری از دامداران از تهیه و تأمین آن ناتوان باشند که این موضوع می‌تواند بر تولید و امنیت غذایی تاثیر منفی بگذارد.

ستوده ادامه داد: تزریق به‌موقع واکسن‌های دامی، موضوعی حیاتی است و کم‌توجهی به آن می‌تواند سلامت دام‌ها را به خطر بیندازد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به نرخ پایین خرید شیر از دامداران، تصریح کرد: قیمت خرید شیر باید به‌صورت کارشناسی تعیین و به مراکز خرید ابلاغ شود تا دامداران بتوانند با انگیزه بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

وی در پایان با اشاره به کمبود نیروی انسانی و امکانات زیرساختی در شبکه دامپزشکی شهرستان، از رییس سازمان دامپزشکی کشور درخواست کرد که با تأمین منابع و افزایش نیرو‌های متخصص، نسبت به تقویت این بخش در مهاباد اقدام کند.

فرماندار ویژه مهاباد گفت: صنعت پرورش دام و طیور در این شهرستان از مزیت‌های اقتصادی مهم به شمار می‌رود و مدیریت شهرستان نیز از توسعه این بخش حمایت می‌کند.

محمدصادق امیرعشایری افزود: در بخش دام سنتی نیز ظرفیت‌های مناسبی به‌ویژه در بخش خلیفان وجود دارد که در برنامه‌های سرمایه‌گذاری شهرستان پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران در حوزه تولید به‌ویژه کشاورزی و دام و طیور افزود: نیروی انسانی توانمند در این منطقه زمینه مناسبی برای تبدیل ظرفیت‌های شهرستان به ثروت و ارزش افزوده فراهم کرده است.