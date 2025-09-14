باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مجتبی عبداللهی با اشاره به ظرفیت گسترده واحدهای تولیدی مستقر در استان و همراهی کسبه، افزود: نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا می‌تواند با حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌ها، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به کالاهای مورد نیاز به‌ویژه در آستانه فصل پاییز و بازگشایی مدارس را فراهم کند.

استاندار البرز همچنین با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر روند عرضه کالا و ارزیابی اقدامات انجام‌شده در حوزه تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظفند ضمن تقویت گشت‌های مشترک و نظارت جدی بر قیمت‌ها و کیفیت کالا، گزارش‌های مستمر از نتایج اقدامات خود ارائه دهند.

وی افزود: حمایت از تولیدکنندگان بومی و همکاری اصناف در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند ضمن تقویت اقتصاد استان، نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار ایفا کند.

در این جلسه همچنین بر هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، اتحادیه‌های صنفی و تولیدکنندگان برای تأمین پایدار کالاهای اساسی و پرمصرف و برگزاری منظم نمایشگاه‌های عرضه مستقیم تأکید شد.