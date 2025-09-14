وزارت دفاع روسیه از شلیک موشک هایپرسونیک زیرکان در خلال رزمایش نظامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه گفت که این کشور در خلال رزمایشهای نظامی زاپاد، موشک کروز هایپرسونیک زیرکان را به سمت یک هدف در دریای بارنتز شلیک کرد.
این وزارتخانه گفت: «بر اساس دادههای نظارتی عینی که در زمان واقعی دریافت شده است، هدف با یک اصابت مستقیم نابود شد.»
موشک «زیرکان» با برد بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر و سرعت مافوق صوت (بیش از ۹ ماخ) قادر است هر هدف دریایی از جمله ناوهای هواپیمابر را با دقت بالا مورد اصابت قرار دهد.
موشک زیرکان روی ناوشکنهای پروژه ۲۲۳۵۰، زیردریاییهای چندمنظوره هستهای «یاسن-ام» و زیردریاییهای پروژه ۹۴۹آ «آنتِی» نصب است.
به باور کارشناسان نظامی ظهور موشکهای هایپرسونیک «زیرکان» روسیه، توازن قوای نظامی جهانی را برهم زده و عصر سلطه ناوهای هواپیمابر هستهای آمریکا را به پایان رسانده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه