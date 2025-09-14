این اولین سفر وزیر خارجه کره جنوبی به چین از زمان تصدی سمت وزارت خارجه در ماه ژوئن خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی روز یکشنبه گزارش داد که چو هیون، وزیر امور خارجه کره جنوبی، این هفته به چین سفر خواهد کرد و با وانگ یی، همتای چینی خود، دیدار خواهد کرد.

در این گزارش آمده است که انتظار می‌رود چو در جریان سفر خود به پکن در حدود روز چهارشنبه، در مورد حضور احتمالی شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در اجلاس مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در کره جنوبی گفت‌و‌گو کند.

این اولین سفر چو به چین از زمان تصدی سمت وزیر امور خارجه در ماه ژوئن خواهد بود.

وزارت امور خارجه کره جنوبی بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از ۳۱ اکتبر برای شرکت در اجلاس اپک در گیونگجو به کره جنوبی سفر کند. ترامپ ماه گذشته به لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، گفته بود که می‌خواهد امسال با کیم جونگ اون، رهبر رقیب اصلی سئول، کره شمالی، دیدار کند.

دفتر لی اعلام کرد که لی در آن زمان ترامپ را به نشست اپک دعوت کرد و به او پیشنهاد داد که در طول سفر آسیایی خود با کیم ملاقات کند.

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، این ماه در کنار کیم در یک رژه نظامی ایستاد و جلسه جداگانه‌ای با رهبر کره شمالی برگزار کرد که اولین دیدار آنها در شش سال گذشته بود.

بیانیه رسمی پکن از مذاکرات شی و کیم برای اولین بار در سال‌ها به «خلع سلاح هسته‌ای» شبه جزیره کره اشاره نکرد، چیزی که برخی از تحلیلگران آن را امتیاز بزرگی برای کیم دانستند.

کره جنوبی از پکن خواسته است تا نقشی سازنده در کشاندن پیونگ یانگ به پای میز مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای خود ایفا کند.

منبع: یونهاپ