این اولین سفر وزیر خارجه کره جنوبی به چین از زمان تصدی سمت وزارت خارجه در ماه ژوئن خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی روز یکشنبه گزارش داد که چو هیون، وزیر امور خارجه کره جنوبی، این هفته به چین سفر خواهد کرد و با وانگ یی، همتای چینی خود، دیدار خواهد کرد.

در این گزارش آمده است که انتظار می‌رود چو در جریان سفر خود به پکن در حدود روز چهارشنبه، در مورد حضور احتمالی شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در اجلاس مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در کره جنوبی گفت‌و‌گو کند.

این اولین سفر چو به چین از زمان تصدی سمت وزیر امور خارجه در ماه ژوئن خواهد بود.

وزارت امور خارجه کره جنوبی بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از ۳۱ اکتبر برای شرکت در اجلاس اپک در گیونگجو به کره جنوبی سفر کند. ترامپ ماه گذشته به لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، گفته بود که می‌خواهد امسال با کیم جونگ اون، رهبر رقیب اصلی سئول، کره شمالی، دیدار کند.

دفتر لی اعلام کرد که لی در آن زمان ترامپ را به نشست اپک دعوت کرد و به او پیشنهاد داد که در طول سفر آسیایی خود با کیم ملاقات کند.

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، این ماه در کنار کیم در یک رژه نظامی ایستاد و جلسه جداگانه‌ای با رهبر کره شمالی برگزار کرد که اولین دیدار آنها در شش سال گذشته بود.

بیانیه رسمی پکن از مذاکرات شی و کیم برای اولین بار در سال‌ها به «خلع سلاح هسته‌ای» شبه جزیره کره اشاره نکرد، چیزی که برخی از تحلیلگران آن را امتیاز بزرگی برای کیم دانستند.

کره جنوبی از پکن خواسته است تا نقشی سازنده در کشاندن پیونگ یانگ به پای میز مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای خود ایفا کند.

منبع: یونهاپ

برچسب ها: چین و کره جنوبی ، وزیر خارجه کره جنوبی
خبرهای مرتبط
کره جنوبی آمریکا را با کاهش سرمایه گذاری تهدید کرد
اعتصاب کارکنان فرودگاه‌های کره جنوبی؛ اختلال در پرواز‌ها تا ۹ اکتبر
بازگشت ۳۰۰ کارگر کره‌ای از بازداشتگاه‌های آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
از چین شدیدا میترسن
۰
۰
پاسخ دادن
ابوشادی: شرط ایران در توافق قاهره با آژانس محقق شد
دبیرکل اتحادیه عرب: حمله اسرائیل به دوحه ترکیبی از خیانت و حماقت بود
جروزالم پست: ده‌ها زن آموزش‌دیده توسط موساد در طول جنگ ۱۲ روزه به ایران نفوذ کردند
میوه‌های اسرائیل در مزارع گندیدند
محکومیت بدون اقدام؛ پیش‌نویس نشست دوحه علیه رژیم اسرائیل
ترامپ: احتمال حمله نظامی به ونزوئلا وجود دارد
معاریو: ترکیه به یک خطر هسته‌ای برای اسرائیل تبدیل می‌شود
دور جدید مذاکرات تجاری آمریکا و چین آغاز شد
حضور تیم اسرائیلی در رویداد دوچرخه‌سواری اسپانیا موجب خشم معترضان شد
حمله به حماس در قطر، حمله‌ای در میدان، نمایشی در رسانه!
آخرین اخبار
دیپلماسی آهنین: تفاهم ایران از موضع اقتدار 
غزه در لبه پرتگاه: رقص دیوانگی صهیونیسم بر ویرانه‌های انسانیت
خیزش لندن در برابر موج مهاجرت: نبرد هویت در خیابان‌های پایتخت
اسرائیل بزرگ؛ فانتزی صهیونیسم و کابوس خاورمیانه
تشدید حملات رژیم اسرائیل در غزه همزمان با سفر روبیو به سرزمین‌های اشغالی
حماس: بازدید روبیو و نتانیاهو از دیوار براق توهین آشکار به قدس و مسجد الاقصی است
تعلیق یک پزشک انگلیسی به دلیل ابراز همبستگی با مردم فلسطین
المیادین: در پیش نویس بیانیه پایانی نشست دوحه تنها به محکومیت اکتفا شده است
ترامپ: خاتمه جنگ اوکراین به‌دلیل نفرت پوتین و زلنسکی دشوار شده است
حماس: حمله به قطر ذات خیانتکارانه دشمن را آشکار کرد
ترامپ: احتمال حمله نظامی به ونزوئلا وجود دارد
ابوشادی: شرط ایران در توافق قاهره با آژانس محقق شد
ترامپ: به نتانیاهو گفتم احتیاط کن!
وزیر خارجه آلمان: پوتین ما را آزمایش می‌کند
اعتراف رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی: شکست حماس حتی با اشغال غزه ممکن نیست
میوه‌های اسرائیل در مزارع گندیدند
حمله پهپادی یمن به دو هدف در فلسطین اشغالی
سانحه هوایی فرودگاه کراکوف لهستان را به تعطیلی کشاند
مقام حماس: نتانیاهو هیچ اهمیتی به اسرا نمی‌دهد
بنا بر نتایج یک نظرسنجی؛ ۵۷ درصد از صهیونیست‌ها مخالف اشغال شهر غزه هستند
جروزالم پست: ده‌ها زن آموزش‌دیده توسط موساد در طول جنگ ۱۲ روزه به ایران نفوذ کردند
معاریو: ترکیه به یک خطر هسته‌ای برای اسرائیل تبدیل می‌شود
حمله به حماس در قطر، حمله‌ای در میدان، نمایشی در رسانه!
محکومیت بدون اقدام؛ پیش‌نویس نشست دوحه علیه رژیم اسرائیل
حضور تیم اسرائیلی در رویداد دوچرخه‌سواری اسپانیا موجب خشم معترضان شد
دبیرکل اتحادیه عرب: حمله اسرائیل به دوحه ترکیبی از خیانت و حماقت بود
دور جدید مذاکرات تجاری آمریکا و چین آغاز شد
دیدار سرپرست سفارت ایران با استاندار بلخ برای گسترش همکاری‌ها
وزیر صمت در راه کابل برای توسعه همکاری‌های اقتصادی
قطر: حمله اسرائیل باید با اقدامات شدید و قاطع پاسخ داده شود