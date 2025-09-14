هیأتی از ریاست پلیس مرزی طالبان برای شرکت در نشست «همکاری مدیریت مهاجرت» به چین سفر کرده است تا درباره جلوگیری از خطرهای مرزی و تسهیل رفت‌وآمد مرزی گفت‌وگو کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- هیأتی از ریاست پلیس مرزی طالبان به ریاست عبدالمنان حسان، معاون این ریاست، برای شرکت در نشست «همکاری مدیریت مهاجرت» به چین سفر کرده است. 

 عابدالله فاروقی، سخنگوی ریاست عمومی پلیس مرزی طالبان، اعلام کرد که در این نشست درباره جلوگیری از خطرهای مرزی و تسهیل رفت‌وآمد مرزی بحث خواهد شد.

امنیت مرزها از دغدغه‌های اصلی کشورهای همسایه افغانستان تحت کنترل طالبان است.

 پیش‌تر، وانگ یی، وزیر خارجه چین، در سفر به کابل با سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، درباره امنیت مشترک مرزی، هماهنگی نیروهای مرزی و مبارزه با مواد مخدر گفت‌وگو کرده بود.

آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
