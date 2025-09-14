باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های آذربایجان غربی از اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بامداد یکشنبه وجود دو بیمار بدحال در پرواز ازمیر به تهران موجب فرود اضطراری هواپیمای این پرواز در فرودگاه شهید باکری ارومیه شد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: صبح امروز - یکشنبه - ساعت ۴:۵۰ دقیقه، پرواز ازمیر به تهران به دلیل بد حالی دو نفر از مسافران ایرانی این پرواز در فرودگاه ارومیه فرود اضطراری کرد.

روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های آذربایجان غربی در این اطلاعیه اضافه کرده است: با هماهنگی‌های صورت گرفته میان واحدهای عملیاتی فرودگاه، اورژانس در سریع‌ترین زمان ممکن در فرودگاه مستقر و معاینات و اقدامات اولیه بر روی این مسافران انجام گرفت و بیماران به بیمارستان شهید مطهری ارومیه منتقل شدند.