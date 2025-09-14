باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در آیین خشت گذاری نخستین مدرسه اولیا در منطقه گویم شیراز در محل مدرسه فعلی شهید رجبی که همزمان با احداث این مدارس در سراسر کشور و با حضور وزیر اموزش و پرورش درحال برگزاری بود، اظهار کرد: در راستای سیاست توسعه عدالت آموزشی دولت چهاردهم و در قالب نهضت مدرسه سازی، ۳۲ مدرسه اولیا با مشارکت فعال انجمن‌های اولیا مدارس، اولیای دانش آموزان در استان‌های سراسر کشور احداث می‌شود که در استان فارس نیز کار احداث یک مدرسه امروز آغاز می‌شود.

او افزود: همه اولیای دانش آموزان از هر نقطه‌ای در استان می‌توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی «بساز مدرسه» در کار ساخت این پروژه مشارکت کنند.

کلاری تصریح کرد: نهضت توسعه عدالت آموزشی دارای دو بخش مهم است بخشی از آن مدرسه سازی و بخش دیگر مردمی سازی اجرای نهضت مدرسه سازی است که رئیس جمهور در این زمینه بسیار تاکید دارند.

او ادامه داد: مهمترین موضوع در این طرح ایفای نقش مردم است بنابراین اجرای پروژه مدرسه اولیا به عنوان سمبل نهضت توسعه عدالت محسوب شده و آنچه ارزشمندتر از مدرسه سازی است مشارکت مردم در مدرسه سازی است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: تلاش خواهیم کرد کار احداث این مدرسه به سرعت انجام شود.

او اضافه کرد: در سال جاری تعداد پروژه‌های عمرانی که در طرح نهضت مدرسه سازی در استان فارس در حال اجراست معادل پروژه‌های عمرانی هفت سال گذشته است.

کلاری خاطرنشان کرد: وقتی رئیس جمهور این همه برای آموزش و پرورش وقت می‌گذارد و نظام تعلیم و تربیت را در اولویت قرار می‌دهد ما نیز باید این فرصت را مغتنم بشماریم و در توسعه فضا‌های آموزشی و تربیتی تلاش کنیم.

او گفت: نخستین مدرسه اولیا در استان فارس ۱۲ کلاسه خواهد بود و با مشارکت فعال خانواده‌ها و انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس استان احداث می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: در سال ۱۴۰۴ در طرح نهضت مدرسه سازی بیش از ۶۵۰ مدرسه در حال احداث است از این تعداد ۱۷۰ مدرسه تا قبل از مهر امسال به بهره برداری می‌رسد و بقیه نیز تا پایان سال افتتاح خواهند شد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: مهمترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی است و مهمترین موضوع تربیت نیروی انسانی است لذا این امر خطیر برعهده آموزش و پرورش است.

سید اسماعیل حسینی افزود: همه دستگاه‌ها در قبال تعلیم و تربیت وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند لذا ما در مجلس تلاش می‌کنیم تا بودجه‌های لازم را به آموزش و پرورش تخصیص دهیم.

او تصریح کرد: همه ما باید در زمینه‌های مختلف از جمله زیرساخت‌ها و توسعه فضا‌های آموزشی به آموزش و پرورش کمک کنیم و با برنامه‌های نظام تعلیم و تربیت همراهی کنیم.

حسینی اضافه کرد: امیدوارم طعم شیرین اجرای این طرح خوب مدرسه سازی را که در حال اجراست و دولت آن را در دستور کار قرار داده است را مردم بچشند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز نیز در این مراسم گفت: این مدرسه در ۱۲ کلاس درس احداث خواهد شد.

یونس غلامی گفت: این اموزشگاه در زمینی به مساحت حدود ۴ هزار متر مربع و با اعتباری به میزان ۴۰ میلیارد تومان احداث می‌شود.

منبع: آموزش و پرورش فارس