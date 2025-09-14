باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر آتش‌نشان فداکار مشهدی « رضا فخریان» روز یکشنبه با حضور پرشور زائران و مجاوران بارگاه رضوی و آتش‌نشانان این خطه تشییع و روانه آرامگاه ابدی شد.

پیکر این اسوه فداکاری پس از تشییع باشکوه در خیابان امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی طواف داده شد و نماز میت در جوار بارگاه امام هشتم به امامت آیت‌الله «سیداحمد علم‌الهدی» بر پیکر مرحوم رضا فخریان قرائت شد.

پیکر مرحوم فخریان پس از تشییع در حرم و برگزاری مراسم وداع در ایستگاه ۱۸ آتش نشانی مشهد، برای خاکسپاری به آرامستان بهشت رضا منتقل می‌شود.

آتش نشان «رضا فخریان» معاون عملیات ایستگاه ۱۸ آتش‌نشانی مشهد عصر جمعه ۲۱ شهریور ماه در عملیات مهار آتش کارگاه مبل سازی در بزرگراه بابانظر دچار حادثه و جاودانه شد.