سرپرست وزارت خارجه طالبان، در تماس تلفنی با همتای قطری خود حمله اخیر رژیم صهیونیستی به هیأت مذاکره‌کننده حماس در دوحه را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» و «تجاوز از همه حدود» توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در تماس تلفنی با محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، وزیر دولت قطر در امور خارجه، حمله اخیر رژیم اسرائیل به هیأت مذاکره‌کننده حماس در دوحه را به شدت محکوم کرد.

متقی این اقدام را «تجاوز از همه حدود» و «نقض آشکار قوانین، عرف‌ها و ارزش‌های بین‌المللی» خواند و بر حمایت کامل حکومت طالبان از دولت و ملت قطر تأکید نمود.

وی همچنین خواستار وحدت جهان اسلام و اتخاذ موضعی جدی و معنادار از سوی کشورهای اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی شد.

در طرف مقابل، الخلیفی از موضع‌گیری طالبان در محکومیت این حمله و اعلام حمایت از قتور تقدیر کرد و آن را نشانه‌ای آشکار از «برادری» بین دو کشور دانست.

این حمله که سه‌شنبه هفته گذشته توسط رژیم اسرائیل علیه محل حضور اعضای هیأت مذاکره‌کننده حماس در دوحه انجام شد، با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است. این اقدام نه تنها حاکمیت و تمامیت ارضی قطر را نقض کرده، بلکه روندهای دیپلماتیک و صلح‌جویانه در منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

پیش از این نیز طالبان در بیانیه‌ای رسمی این حمله را محکوم کرده بود. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، این عمل را «بی‌رحمانه» و مغایر با اصول انسانی خوانده و آن را نقض قوانین بین‌المللی توصیف کرده بود.

در پی این رویداد، قطر فردا میزبان نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی خواهد بود تا نسبت به حمله هوایی رژیم اسرائیل واکنش نشان دهند. این نشست با پیش‌نشست وزیران خارجه همراه است که با هدف تدوین قطعنامه‌ای مشترک برای محکومیت این تجاوز برگزار می‌شود.

