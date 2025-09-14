رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری قاتل متواری پس از ۱۴ سال فرار در تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: با دریافت گزارشی مبنی بر وقوع قتل مرد جوانی در سال ۱۳۹۰ در شهر مشهد، موضوع بهطور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. بررسیهای اولیه نشان داد مقتول پیش از حادثه با مردی جوان قرار ملاقات داشته تا در مورد مسائل فی مابین گفتوگو کنند.
وی افزود: تحقیقات مشخص کرد میان این ۲ نفر اختلافات خانوادگی و شخصی وجود داشته و متهم پس از درگیری لفظی در جریان درگیری با ضربات چاقو دست به جنایت زده و سپس به محل نامعلومی متواری شده است.
این مقام ارشد انتظامی گفت: کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در جریان بررسیهای خود اطلاع یافتند قاتل فراری به تهران گریخته و در خیابان شریعتی، در یک رستوران سنتی مشغول به کار است.
سردار گودرزی متذکر شد: پس از هماهنگی با مقام قضائی، تیمهای عملیاتی پلیس تحت مراقبتهای نامحسوس محل فعالیت متهم را تحت نظر قرار داده و در یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر کردند.
وی افزود: متهم در بازجوییهای اولیه صراحتاً به قتل اعتراف کرد و اظهار داشت طی ۱۴ سال فرار خود در تهران زندگی میکرد.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: متهم به جهت سیر مراحل قانونی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد و قرار است برای ادامه رسیدگی قضائی با قرار عدم صلاحیت به مشهد اعزام شود.
منبع: پلیس