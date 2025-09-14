رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری قاتل متواری پس از ۱۴ سال فرار در تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: با دریافت گزارشی مبنی بر وقوع قتل مرد جوانی در سال ۱۳۹۰ در شهر مشهد، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول پیش از حادثه با مردی جوان قرار ملاقات داشته تا در مورد مسائل فی مابین گفت‌و‌گو کنند.

وی افزود: تحقیقات مشخص کرد میان این ۲ نفر اختلافات خانوادگی و شخصی وجود داشته و متهم پس از درگیری لفظی در جریان درگیری با ضربات چاقو دست به جنایت زده و سپس به محل نامعلومی متواری شده است.

این مقام ارشد انتظامی گفت: کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در جریان بررسی‌های خود اطلاع یافتند قاتل فراری به تهران گریخته و در خیابان شریعتی، در یک رستوران سنتی مشغول به کار است.

سردار گودرزی متذکر شد: پس از هماهنگی با مقام قضائی، تیم‌های عملیاتی پلیس تحت مراقبت‌های نامحسوس محل فعالیت متهم را تحت نظر قرار داده و در یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در بازجویی‌های اولیه صراحتاً به قتل اعتراف کرد و اظهار داشت طی ۱۴ سال فرار خود در تهران زندگی می‌کرد.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: متهم به جهت سیر مراحل قانونی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد و قرار است برای ادامه رسیدگی قضائی با قرار عدم صلاحیت به مشهد اعزام شود.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
پس قتلی شد قاتل راحت فراری بعد 14 سال
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
نه
روزنامه هم اینو کار کرد خودش رفته خودشو تحویل داده گفته دیگه نمیتونه مثل فراری ها زندگی کنه
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اگه قاتل زن باشه ،به احتمال زیاد ،اعدام نخواهد شد چون گذر از هفت پیچ و خم رستم غیر ممکن است
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
از دستگاه محترم قضایی خواهشمندم پرونده تیراندازی تویسرکان که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ رخ داد را خارج از نوبت رسیدگی نمايد.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
چقدر سریع و غافلگیرانه دستگیر شد دست مریزاد به نیروهای ذیربط تازه هنوز موسیو پوآرو نیومده
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
کارفرما هم شریک جرم است چون مدارک هویتی از او نگرفته
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۴:۲۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
بعد14 سال همچین نوشنه عملیات غافلگیر کننده /این خودش امروز فردا میمرد دیگه
۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
خخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
بزار دلشون خوش باشه چکار داری آخه خخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
قوه قضاییه آمادگی کامل خود را برای گرفتن عفو از خانواده مقتول اعلام کرد!!!!!!!!
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
مثل سگ بکوشیتش
۱۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
ششم چشم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
مثل سگ بکوشیتش
۱۲
۳
پاسخ دادن
