باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - بررسی ها و گزارشات حاکی از آن است که دو خودرو ساز بزرگ در طی یکی دو سال گذشته با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند وهمین امرخود باعث شده که این دو خودروساز با زیان انباشته بسیار زیاد و کاهش میزان تولید خودرو در بخش های مختلف روبرو شود.
براساس این گزارش طبق آخرین آمارهای اعلام شده زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور از ۲۵۸ همت در پایان سال گذشته به ۳۱۰ همت در شهریور امسال رسیده و بدهی جاری آنها با جهشی بیسابقه به ۶۲۰ همت رسیده است.
در همین رابطه آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان اظهار داشت: صورتهای مالی حسابرسیشده خودروسازان نشان میدهد که فروش دو خودروساز بزرگ کشور ۵۲۱ همت و هزینه مالی آنها ۴۶ همت بوده است. سال گذشته نیز افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییها ۴۰۰۸ همت اعلام شد که فقط شامل این دو خودروساز بزرگ بود.
وی با بیان اینکه در پایان سال گذشته زیان انباشته این شرکتها ۲۵۸ همت و جمع بدهی جاری آنها ۵۷۳ همت بود. امروز، در تاریخ ۲۲ شهریور، زیان انباشته این دو خودروساز بزرگ به ۳۱۰ همت رسیده است گفت: در حالیکه ارزش بازار خودروسازان به ۶۴۰ همت افزایش یافته، زیانها همچنان رو به افزایش است. مطالبات تعیینتکلیفنشده زنجیره تأمین نیز به ۱۶۰ همت رسیده است. خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی و اعتبار، از روشهایی همچون خرید دین، صدور چک، السی داخلی و اوراق گام برای تأمین مالی استفاده میکنند که در واقع نوعی آیندهفروشی است.
محبینژاد تصریح کرد: اگر امروز فعالیت صنعت خودرو متوقف شود، دو خودروساز بزرگ ۱۲۰ همت بدهکار خواهند بود. این شرکتها ماهانه بهطور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پاس کردن اسناد گذشته نیاز دارند.
او بیان اینکه ایران خودرو اخیراً پیشنهاد انجمن را پذیرفت و امکان تسویه ۶۰ روزه از محل اعتبار قطعهسازان را فراهم کرد، در حالیکه سایپا به دلیل شرایط نامناسب مالی این پیشنهاد را نپذیرفت افزود: ایران خودرو ظرف سه تا چهار هفته گذشته حدود ۱۵ همت اسناد مالی در اختیار قطعهسازان قرار داده و بخشی از بدهیهای معوق خود را مدیریت کرده است. با این حال، بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به رقم بیسابقه ۶۲۰ همت رسیده است.
وی گفت: در پنجماهه نخست امسال، تولید خودرو در کل کشور با کاهش ۱۹ درصدی همراه بوده که در بخش سواری ۱۶ درصد کاهش ثبت شده است. فقط در مردادماه، تولید سواری ۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت. با این حال، ایران خودرو توانست در همین ماه ۲۶ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته داشته باشد و در مجموع تجمیعی سواری تا پایان مرداد به رشد مثبت دو درصد برسد.
رشد ۸.۵ درصدی تولید خودرو در سایپا
این در حالی است که طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی دو شرکت خودرو ساز میزان و روند رشد تولید افزایش یافته است به طوری که طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی شرکت خودرو سازی سایپا فرشید فراغت رئیس اداره آمار سازی و تحویل مشتریان حضوری اظهار داشت: طبق برنامه ریزیهای صورتگرفته در طی ۵ ماه گذشته با برنامه ریزی های صورت گرفته میزان تحویل خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۸.۵ درصدی را تجربه کرده است که این موفقیت نشاندهنده تلاشهای مداوم تیم ما برای بهبود خدمات به مشتریان است.
وی ادامه داد: هدف ما این است که این روند مثبت را حفظ کرده و در آینده نیز به ارتقاء آن ادامه دهیم. ما به شدت بر بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان تمرکز داریم.
او بیان کرد: در حوزه تحویل خودرو شاهین، شاهد رشد چشمگیری بودهایم. ما موفق شدهایم تمامی خودروهایی که فاکتور شده و به صورت حضوری انتخاب شدهاند، به موقع و با کیفیت مناسب به مشتریان محترم ارائه دهیم وبا استمرار برنامههای هدفمند و تمرکز بر ارتقاء کیفیت خدمات، امیدواریم که بتوانیم در سالهای آینده نیز به موفقیتهای بیشتری دست یابیم و رضایت مشتریان را جلب کنیم.
رشد ۱۲ درصدی تولید خودرو در ایران خودرو
همچنین طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی ایران خودرو هم از ابتدای سال تا ۲۱ شهریورماه امسال ۲۴۶ هزار و ۱۰۳ دستگاه خودرو سواری و وانت به تولید رسانده است.
در همین حال صورتحساب ۲۳۷ هزار و ۹۸۹ دستگاه خودرو نیز در همین بازه زمانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از پنج درصدی را به ثبت رسانده است. سال گذشته صورتحساب ۲۲۵ هزار و ۸۶۸ دستگاه خودرو صادر شده بود. ایرانخودرو از ابتدای امسال تا ۲۱ شهریورماه، ۲۵۰ هزار و ۲۴۲ دستگاه تحویل مشتریان داده و به بازار عرضه کرده است. سال گذشته در همین بازه زمانی ۲۲۳ هزار و ۶۴۹ دستگاه تحویل مشتریان شده که امسال رشد ۱۲ درصدی در این عدد به ثبت رسیده است.
براساس این گزارش طبق آخرین آمارهای اعلام شده در حالیکه قطعهسازان با قیمتهای دستوری در حال زیاندهی هستند، خودروسازان حتی حاضر نمیشوند خودروهای دارای اختلاف قیمت با بازار را بهجای بدهی خود به قطعهسازان تحویل دهند و معمولاً خودروهای زیانده را جایگزین میکنند.
به گفته وی، این شرایط نتیجه قیمتگذاری دستوری است که هر بار وضعیت را بدتر کرده و بازنده اصلی آن مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هستند. کیفیت خودرو نیز متناسب با همین شرایط در سطح حداقلی باقی مانده است.
دبیر انجمن قطعهسازان افزود: بارها در جلسات گفتهایم که مدیریت و قیمتگذاری دستوری عامل اصلی این وضعیت است. اختلاف میان نهادهای مختلف از جمله سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت باعث شده صنعت خودرو بلاتکلیف بماند و مردم در بازار و بورس زیان ببینند. در این میان، خودروسازان و قطعهسازان هم در سراشیبی زیان بیشتر قرار گرفتهاند.
وی گفت: برخی اقدامات فوری برای تأمین نقدینگی در نظر گرفته شده است. تصویبنامهای که میتوانست مشکلات مالیاتی و بیمه قطعهسازان را حل کند، مدت اعتبارش به پایان رسیده و باید تمدید شود. همچنین هر یک از خودروسازان بزرگ باید حداقل ۱۰ همت نقدینگی فوری در اختیار بگیرند. این رقم در برابر حجم ده هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور بسیار ناچیز است، اما میتواند مانع افت ۶۴ صنعت وابسته شود و کاهش ۳۰ درصدی تیراژ تولید خودرو را جبران کند.
وی افزود: یکی از بزرگترین زیانهایی که سایپا متحمل میشود ناشی از افت تیراژ است؛ زیرا با وجود هزینههای مالی و سرمایهای ثابت، کاهش تولید فشار مضاعفی ایجاد میکند. اگر تیراژ بالا برود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. مثال نقض این موضوع عملکرد ایران خودرو در مرداد بود که تنها با یک تعامل ساده با قطعهسازان، ۳۰ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته ثبت کرد.
وی گفت: این دستاورد تضمینی برای ماههای بعد نیست؛ چرا که اگر مسیر فروش باز نشود، در مهرماه دوباره صنعت به سراشیبی میافتد، مگر آنکه سهامدار جدید ایران خودرو از جیب خود سرمایه تزریق کند. با این حال، اصول اقتصاد نشان میدهد این راهکار کوتاهمدت است و مشکل ساختاری همچنان پابرجاست.
براساس این گزارش حال با توجه به این موضوعات شاهد آن هستیم که تنها راهکار برای بهبود وضعیت بازار خودرو افزایش تولید و عرضه است که این اقدام خود می تواند زمینه ساز بهبود رضایت مشتریان در بخش های مختلف شود.