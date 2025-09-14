مدیرکل رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس ماده ۸ مصوبه بازگشت ارز صادراتی، واردات در مقابل صادرات برای تأمین نیاز تولید صادرکنندگان اجرایی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی با اشاره به آئین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: در این ماده، قانون‌گذار آگاهانه صادرات را به دو دسته تقسیم کرده است. بر اساس بند نخست، تمامی صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی، پالایشی، فولاد، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی موظف هستند صد درصد ارز صادراتی خود را صرفاً در سامانه‌های بانک مرکزی عرضه کنند.

صالح عسکری افزود: در بند دوم ماده ۸ نیز تصریح شده است سایر گروه‌های کالایی می‌توانند از روش‌های مختلف بازگشت ارز، از جمله «واردات در مقابل صادرات» بهره‌مند شوند. عسکری تأکید کرد: واردات در ازای صادرات برای نیاز تولید خود، برای گروه‌های مشمول نیز همچنان به قوت خود باقی است.

مدیرکل رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی دلیل این تفکیک را سهم بالای پنج گروه اصلی در تأمین ارز کشور عنوان کرد و گفت: بیش از ۸۰ درصد منابع ارزی ایران از محل صادرات این گروه‌ها تأمین می‌شود.

برچسب ها: بانک مرکزی ، ارز صادرات
خبرهای مرتبط
بانک‌ها به استانداردسازی صدور تاییدیه‌های اعتباری ملزم شدند
اعلام نتایج چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی
امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در ۲۵ بانک کشور مهیا شد
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۹ درصد رسید+ جدول
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ شهریور ۱۴۰۴
ناترازی سنگین برق به زودی تمام نمی‌شود
متقاضیان چشم انتظار پرداخت وام اشتغال/ بانک‌ها همکاری نمی‌کنند
پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری مهرماه
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۷ درصد+ جدول
عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است
قیمت مصوب جدید تخم مرغ به زودی اعلام می‌شود
رگبار باران و وزش باد شدید در گیلان و مازندران
امکان ارائه خدمات پایه بانکی به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان از بانک‌ها سلب خواهد شد
تولید شیرخشک به ۲۸۰ هزارتن می‌رسد
آخرین اخبار
آغاز پیش‌راه‌اندازی نخستین واحد نمک‌زدایی سیار در صنعت نفت ایران
آب سدها ته کشید
مصرف بیش از یک میلیارد لیتر بنزین در ۷ روز
بانک‌ها به استانداردسازی صدور تاییدیه‌های اعتباری ملزم شدند
اجرای واردات در ازای صادرات برای ۵ گروه بزرگ صادرکننده
حذف مجوز استاندارد از ثبت‌سفارش واردات خودرو
تولید شکر به یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن می‌رسد
بیش از ۹۰ درصد خدمات وزارت جهاد الکترونیکی است
افزایش ۴۶ هزار و ۴۹۳ واحدی شاخص کل بورس
تکذیب افزایش سهم آورده متقاضیان مسکن حمایتی در پردیس
۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا سال آینده فعال می‌شود
ناترازی سنگین برق به زودی تمام نمی‌شود
اختصاص ۲۵ هزار هکتار اراضی ملی ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
امکان ترخیص ۱۰ درصد باقی‌مانده کالا‌ها با ضمانت‌نامه
افزایش ۲ میلیارد مترمکعبی تحویل گاز به نیروگاه‌ها
پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری مهرماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ شهریور ۱۴۰۴
دریافت جریمه ۱۰ درصدی از برنج وارداتی به ایران
عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است
استفاده از تخفیف در بیمه نامه‌های خودرو
ساخت دومین دستگاه فرآورش سیار نفت در شرکت ملی حفاری ایران
تاکید وزیر بر تشکیل کارگروه مشترک با نمایندگان اصناف حمل‌ونقل
بیش از ۱۶۶ هزار واحد مسکن روستایی تحویل متقاضیان شد
توزیع ۳۰ هزار تن میلگرد برای پروژه‌های حمایتی مسکن از ابتدای سال
قیمت گذاری گندم به هفته آینده موکول شد/ قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۷ درصد+ جدول
ظرفیت فعلی نیروگاه‌های بادی کشور حدود ۳۷۱ مگاوات است+ فیلم
قیمت مصوب جدید تخم مرغ به زودی اعلام می‌شود
تولید شیرخشک به ۲۸۰ هزارتن می‌رسد