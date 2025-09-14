رئیس اداره امور داروخانه‌های سازمان غذا و دارو گفت: داروخانه‌ها به هیچ عنوان مجاز به پس گرفتن دارو از بیماران نیستند و مردم باید با رعایت شرایط نگهداری، از کیفیت و اثربخشی دارو‌ها مطمئن باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا احمدنیا رئیس اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو اظهار کرد: محل نگهداری دارو تأثیر مستقیم بر کیفیت و اثربخشی آن دارد و بهترین مکان برای نگهداری، جای خشک، خنک و دور از دسترس کودکان است. شرایط نگهداری هر دارو معمولاً روی بسته‌بندی یا بروشور داخل آن درج شده و باید به توصیه شرکت سازنده توجه شود.

وی افزود: برخی دارو‌ها باید در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد داخل یخچال نگهداری شوند که بهترین محل، بخش پایینی درِ یخچال است. دارو‌های یخچالی نباید هرگز در فریزر قرار گیرند، زیرا باعث تخریب و کاهش اثربخشی آنها می‌شود. بسیاری از دارو‌ها نیز در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد اتاق قابل نگهداری هستند، اما نباید در معرض حرارت مستقیم یا رطوبت قرار گیرند.

احمدنیا خاطرنشان کرد: با توجه به بند «د» ماده «۱» ضوابط اختصاصی اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی، داروخانه‌ها به دلیل عدم اطلاع از شرایط نگهداری دارو در منازل و به منظور تضمین و اطمینان از سلامت داروی تحویلی به بیماران، اجازه دریافت و پس گرفتن دارو از مردم را ندارند. همچنین برای جلوگیری از اشتباه در مصرف، دارو باید در بسته‌بندی اصلی خود نگهداری شود.

 وی هشدار داد: پیش از مصرف دارو باید به تاریخ انقضا توجه شود و دارو‌هایی که تغییر رنگ، بو یا شکل داده‌اند، حتی اگر تاریخ انقضای معتبر داشته باشند، نباید استفاده شوند. قرص‌ها و کپسول‌های به هم چسبیده یا تغییر حالت یافته نیز باید دور ریخته شوند.

رییس اداره امور داروخانه‌های سازمان غذا و دارو در پایان گفت: دارویی که پزشک برای بیمار خاصی تجویز کرده، ممکن است برای فرد دیگر خطرناک باشد؛ بنابراین هرگز دارو‌های خود یا دیگران را به دیگران تجویز نکنید. برای آگاهی از عوارض، روش مصرف، کمبود دارویی و نحوه صحیح نگهداری دارو می‌توان با شماره ۱۹۰ تماس گرفت و از مشاوره کارشناسان بهره‌مند شد.

منبع: سازمان غذا و دارو

