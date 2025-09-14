اعتراض در مقابل ساختمان شبکه تلویزیونی ABC استرالیا، شهادت خبرنگاران در غزه را برجسته کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - معترضان در شهر بریزبن استرالیا تجمع کردند تا کشتار خبرنگاران در غزه را برجسته کنند. حدود ۴۰۰ نفر روز یکشنبه در تجمعی در مقابل دفاتر شبکه تلویزیونی ABC در محله ساوت بنک شرکت کردند.

بسیاری از شرکت‌کنندگان در این اعتراض که حدود ساعت ۲ بعد از ظهر (۰۴:۰۰ به وقت گرینویچ) آغاز شد، جلیقه‌های «مطبوعاتی» با نام خبرنگاران شهید شده پوشیده بودند و یکی از شرکت‌کنندگان در تجمع، فهرستی از کارکنان رسانه‌ای شهید شده در جنگ اسرائیل علیه این منطقه محصور را به کارکنان ABC ارائه داد.

معترضان از رسانه‌ها خواستند که با نزدیک شدن جهان به دومین سالگرد این درگیری که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، گزارش‌های خود از جنگ را افزایش دهند.

این رویداد با عنوان «ABC، سکوت فلسطین را متوقف کنید - تجمع و راهپیمایی»، توسط گروه عدالت برای فلسطین که به ایجاد همبستگی فلسطینیان در بریزبن اختصاص دارد، سازماندهی شده بود.

سازمان‌دهندگان در بخشی از صفحه رویداد این اعتراض در فیس‌بوک نوشتند: «ABC، شما نمی‌توانید پنهان شوید، شما در حال لاپوشانی نسل‌کشی هستید! به ما بپیوندید... از ABC بخواهید که از چاپلوسی برای نسل‌کشی دست بردارد! اسرائیل از ورود خبرنگاران به غزه خودداری می‌کند و عمداً خبرنگاران فلسطینی را هدف قرار می‌دهد.»

از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۲۷۰ روزنامه‌نگار فلسطینی توسط اسرائیل در حملات هدفمند به شهادت رسیده‌اند. این تعداد بیش از چهار برابر تعداد روزنامه‌نگارانی است که در کل جنگ جهانی دوم کشته شده‌اند.

سازمان‌دهندگان گفتند که با «اخراج ناعادلانه» کارمند آنتوانت لطوف،‌ ای‌بی‌سی «سیاست سختگیرانه‌ای را در رسانه‌های اجتماعی برای کارمندان خود آشکار کرده است که ممکن است به آزادی‌های مدنی کارگران لطمه بزند.»

لطوف در ماه ژوئن در پرونده خود علیه‌ ای‌بی‌سی پیروز شد و دادگاه حکم داد که او در دسامبر ۲۰۲۳ به دلیل یک پست در رسانه‌های اجتماعی درباره جنگ غزه به طور ناعادلانه اخراج شده است.

این گروه اعلام کرد: «این سازمان با بودجه سالانه ۱ میلیارد دلار به جای بررسی همدستی خود در ترویج تبلیغات اسرائیل، حقوق کارگران برای آزادی بیان را در پلتفرم‌های شخصی خود سرکوب می‌کند.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: حمایت از فلسطین ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
کمتر از یک هفته پس از حمله  اسرائیل به قطر
روبیو وارد اسرائیل شد
یورش سربازان اسرائیلی به خانه کارگردان فلسطینی برنده اسکار
خانواده اسرای اسرائیلی: نتانیاهو تنها مانع بازگشت فرزندانمان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ با صورت کج در مراسم ۱۱ سپتامبر؛ آیا او سکته مغزی کرده است؟
سود‌های کلان: چگونه ملانیا به عنوان بانوی اول میلیون‌ها دلار به جیب می‌زند؟
قتل‌عام جدید صلیبیون در صف‌های گرسنگی غزه
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
سایه‌های دیرینه: داستان خلع سلاح از قطعنامه ۱۷۰۱ تا به امروز
ترامپ در آستانه جنگی بی‌پایان با ونزوئلا
سخنرانی‌های افتتاحیه نشست اضطراری قطر به تعویق افتاد
سه‌گانه‌های فولادین ایران: خلیج فارس در برابر موج‌های توهم
نخست وزیر موقت نپال رسماً آغاز به کار کرد
آخرین اخبار
حماس: خیال‌پردازی‌های نتانیاهو منطقه را در آستانه انفجار قرار می‌دهد
شمار کشته شدگان ناآرامی‌های نپال به ۷۲ نفر رسید
لهستان: روسیه به دنبال آزمایش ناتو بود
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۴۸۰۰ نفر رسید
اسرائیل بمباران شهر غزه را تشدید کرده است
اکونومیست: چین به سرعت در حال کنار گذاشتن دلار است
تجمع مقابل شبکه تلویزیونی ABC استرالیا برای محکومیت شهادت خبرنگاران در غزه
تأکید رایزن فرهنگی ایران در کابل بر وحدت اسلامی و مقابله با استکبار جهانی
نخست وزیر موقت نپال رسماً آغاز به کار کرد
درخواست ترامپ از ناتو برای توقف واردات نفت از روسیه، شرطی غیرممکن برای تشدید تحریم‌هاست
بازچینش گسترده مقامات طالبان در قوه قضائیه و وزارت معارف
خروج دو قطار از ریل در لنینگراد روسیه/ یک نفر کشته شد
اولیانوف: لهستان برای مذاکره با روسیه در مورد حادثه پهپاد‌ها آماده نیست
جذب ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری آمریکایی در انگلیس در آستانه سفر ترامپ
حمله اسرائیل به استان درعا در سوریه
وزیر خارجه کره جنوبی، این هفته به چین سفر می‌کند
حمله اسرائیل به دوحه «تجاوز از همه حدود» بود
سفر هیأتی از طالبان به چین برای شرکت در نشست مدیریت مهاجرت
سخنرانی‌های افتتاحیه نشست اضطراری قطر به تعویق افتاد
روسیه موشک هایپرسونیک زیرکان شلیک کرد
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر شمال کلمبیا را لرزاند
مصر در آستانه کنفرانس وین، خواستار خاورمیانه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای شد
تلاش ترامپ برای به تعویق انداختن تحریم‌ها با توقف واردات نفت روسیه
واکنش ونزوئلا به توقیف غیرقانونی قایق ماهیگیری
راه‌اندازی مدرسه مجازی در ایران؛ پنج گروه واجد شرایط شدند
جان باختن ۲۶۸ دانش‌آموز در زلزله شرق افغانستان؛ ۲۰۰ هزار نفر دچار اختلال آموزش شده اند
جزئیات انفجار در مادرید با ۲۵ زخمی
کاخ سفید ۵۸ میلیون دلار برای حفاظت از مقامات درخواست کرده است
سود‌های کلان: چگونه ملانیا به عنوان بانوی اول میلیون‌ها دلار به جیب می‌زند؟
روبیو وارد اسرائیل شد