اعتراض در مقابل ساختمان شبکه تلویزیونی ABC استرالیا، شهادت خبرنگاران در غزه را برجسته کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - معترضان در شهر بریزبن استرالیا تجمع کردند تا کشتار خبرنگاران در غزه را برجسته کنند. حدود ۴۰۰ نفر روز یکشنبه در تجمعی در مقابل دفاتر شبکه تلویزیونی ABC در محله ساوت بنک شرکت کردند.
بسیاری از شرکتکنندگان در این اعتراض که حدود ساعت ۲ بعد از ظهر (۰۴:۰۰ به وقت گرینویچ) آغاز شد، جلیقههای «مطبوعاتی» با نام خبرنگاران شهید شده پوشیده بودند و یکی از شرکتکنندگان در تجمع، فهرستی از کارکنان رسانهای شهید شده در جنگ اسرائیل علیه این منطقه محصور را به کارکنان ABC ارائه داد.
معترضان از رسانهها خواستند که با نزدیک شدن جهان به دومین سالگرد این درگیری که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، گزارشهای خود از جنگ را افزایش دهند.
این رویداد با عنوان «ABC، سکوت فلسطین را متوقف کنید - تجمع و راهپیمایی»، توسط گروه عدالت برای فلسطین که به ایجاد همبستگی فلسطینیان در بریزبن اختصاص دارد، سازماندهی شده بود.
سازماندهندگان در بخشی از صفحه رویداد این اعتراض در فیسبوک نوشتند: «ABC، شما نمیتوانید پنهان شوید، شما در حال لاپوشانی نسلکشی هستید! به ما بپیوندید... از ABC بخواهید که از چاپلوسی برای نسلکشی دست بردارد! اسرائیل از ورود خبرنگاران به غزه خودداری میکند و عمداً خبرنگاران فلسطینی را هدف قرار میدهد.»
از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۲۷۰ روزنامهنگار فلسطینی توسط اسرائیل در حملات هدفمند به شهادت رسیدهاند. این تعداد بیش از چهار برابر تعداد روزنامهنگارانی است که در کل جنگ جهانی دوم کشته شدهاند.
سازماندهندگان گفتند که با «اخراج ناعادلانه» کارمند آنتوانت لطوف، ایبیسی «سیاست سختگیرانهای را در رسانههای اجتماعی برای کارمندان خود آشکار کرده است که ممکن است به آزادیهای مدنی کارگران لطمه بزند.»
لطوف در ماه ژوئن در پرونده خود علیه ایبیسی پیروز شد و دادگاه حکم داد که او در دسامبر ۲۰۲۳ به دلیل یک پست در رسانههای اجتماعی درباره جنگ غزه به طور ناعادلانه اخراج شده است.
این گروه اعلام کرد: «این سازمان با بودجه سالانه ۱ میلیارد دلار به جای بررسی همدستی خود در ترویج تبلیغات اسرائیل، حقوق کارگران برای آزادی بیان را در پلتفرمهای شخصی خود سرکوب میکند.»
منبع: آناتولی