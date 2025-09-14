ثبت نام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۴ از امروز ۲۳ شهریور آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبت نام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۴ خبر داد؛ بر این اساس متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت این سازمان در این آزمون ثبت نام کنند.

ثبت نام در آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ از امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه جاری آغاز و تا روز دوشنبه ۷ مهر ماه ادامه خواهد داشت.

گفتنی است آزمون پذیرش کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

منابع سوالات آزمون نیز از میان منابع حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، متون فقه و اصول فقه خواهد بود.

برچسب ها: آزمون وکالت ، کارآموزی وکالت ، سازمان سنجش کشور
