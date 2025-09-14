والیبال ایران پس از شکست مقابل مصر در رنکینگ جهانی دو پله سقوط کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود از مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است از ساعت ۹ صبح امروز (یکشنبه، ۲۳ شهریور) به مصاف مصر رفت و شکست خورد. 

ملی‌پوشان ایران در این دیدار سه بر یک با امتیاز‌های (۲۵ بر ۱۷، ۱۶ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰) مقابل حریف خود شکست خوردند.

با توجه به اینکه ایران در رده‌بندی جهانی در جایگاه بهتری نسبت به مصر قرار دارد با شکست در این مسابقه امتیاز زیادی از دست داد و دو پله سقوط کرد. 

تیم ملی با این شکست ۱۳.۸۱ امتیاز از دست داد و از رتبه ۱۳ به رده ۱۵ سقوط کرد. 

تیم ملی ایران در دومین مسابقه خود از ساعت ۹ صبح سه‌شنبه، ۲۵ شهریور به مصاف تونس می‌رود.

رده‌بندی جهانی والیبال

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
والیبال ما هنوز تفاوت بازی های والیبال رو متوجه نیست تیمهای دنیا بازی هاشون در سه سطح م متناسب با این بازی ها تیمها و نفر ات رو میارن برخلاف تیم ایران که در همه جا یک تیم داره ! یعنی این تیمی مثل مصر در جام ملت ها یک تیم در جام جهانی یک تیم و در المپیک هم یک تیم ! متاسفانه فدراسیون والیبال ما هنوز درک درستی ندارد ! و تمام سرمایه والیبال می‌بره تو تمام تورنمنت ها درصورتیکه تیمها دیگه اینطور عمل نمی کنند !؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
مهم نیست، تلاش کنید صعود می کنیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اسفندیاری باید ازاول وارد بازی میکرد
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اینها عمدا بازیها می‌بازند نادر مسابقات قوی ظاهر شوند ولی تیم ایران در بازیهای تدارکاتی می برند مغرور میشوند دربازیهای رسمی بمصر میبازند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
تا وقتی مرتضی شریفی در تیم ملی هستش و دائم مانور تبلیغاتی هم داریم ایران بازمانده کامل هستش. چون با حضور ایشون هیچ شانسی در برابر تیم‌های خوب نداریم با لیک داخلی اشتباه نگیرید. هر وقت با اقتدار تیم تصمیم بگیره شریفی رو کنار بگذاره تیم خواهد توانست نتیجه بگیره اینو الان نزدیک سه ساله میگم زبونم مو در آورده.
۴
۰
پاسخ دادن
