والیبال ایران پس از شکست مقابل مصر در رنکینگ جهانی دو پله سقوط کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود از مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است از ساعت ۹ صبح امروز (یکشنبه، ۲۳ شهریور) به مصاف مصر رفت و شکست خورد.

ملی‌پوشان ایران در این دیدار سه بر یک با امتیاز‌های (۲۵ بر ۱۷، ۱۶ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰) مقابل حریف خود شکست خوردند.

با توجه به اینکه ایران در رده‌بندی جهانی در جایگاه بهتری نسبت به مصر قرار دارد با شکست در این مسابقه امتیاز زیادی از دست داد و دو پله سقوط کرد.

تیم ملی با این شکست ۱۳.۸۱ امتیاز از دست داد و از رتبه ۱۳ به رده ۱۵ سقوط کرد.

تیم ملی ایران در دومین مسابقه خود از ساعت ۹ صبح سه‌شنبه، ۲۵ شهریور به مصاف تونس می‌رود.