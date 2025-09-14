\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0639\u0641\u0631 \u063a\u0641\u0627\u0631\u0632\u0627\u062f\u0647\u060c \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u0637\u0628 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0646\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0645\u0635\u0631\u0641 \u062f\u0648\u063a \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u063a\u0630\u0627 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0642\u0627\u0628\u0636 \u0628\u0648\u062f\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u0628\u062a\u0644\u0627 \u0628\u0647 \u06cc\u0628\u0648\u0633\u062a \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0645\u0645\u0646\u0648\u0639 \u0627\u0633\u062a.\n