طب سنتی نوشیدن دوغ در هنگام صرف غذا را پیشنهاد نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر غفارزاده، متخصص طب ایرانی در برنامه انارستان گفت: مصرف دوغ به همراه غذا به دلیل قابض بودن در افرادی که مبتلا به یبوست هستند ممنوع است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: صرف غذا ، طب سنتی ، طب ایرانی
خبرهای مرتبط
تاثیر مزاج در عصبانیت + فیلم
مصرف پایین روغن زیتون در ایران + فیلم
راهکار طب سنتی برای خروج سموم از بدن + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بخش زیادی از ناترازی برق در حال رفع شدن است؛ راه اندازی اولین تاکسی هوایی
اعلام همدردی و آمادگی ایران برای کمک به افغانستان در پی وقوع زلزله در این کشور
فیلترینگ شبکه کشور را آلوده کرده است
فیلترشکن، آفتی پنهان برای اینترنت کشور
چربی لبنیات؛ بی‌خطرتر از آنچه تصور می‌شد
آخرین اخبار
چربی لبنیات؛ بی‌خطرتر از آنچه تصور می‌شد
فیلترشکن، آفتی پنهان برای اینترنت کشور
فیلترینگ شبکه کشور را آلوده کرده است
اعلام همدردی و آمادگی ایران برای کمک به افغانستان در پی وقوع زلزله در این کشور
بخش زیادی از ناترازی برق در حال رفع شدن است؛ راه اندازی اولین تاکسی هوایی
حذف صبحانه یکی از شایع‌ترین عادت‌های غذایی نادرست + فیلم
بیش از ۷۳۰ هزار دانش‌آموز در طرح ملی «ایران دیجیتال» مشارکت دارند
ممنوعیت نوشیدن دوغ در هنگام صرف غذا + فیلم
مهلت انتخاب رشته کنکور تمدید شد
یک‌میلیون دانش‌آموز هنوز برای مدرسه ثبت‌نام نکرده‌اند
آغاز ثبت نام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴
توضیحات رئیس اورژانس کشور در خصوص ماجرای تعویض آمبولانس به هنگام انتقال بیمار+ فیلم
داروخانه‌ها اجازه پس گرفتن دارو از بیمار را ندارند
آثار مخرب خشم در غلظت خون + فیلم
تعیین تکلیف نیروهای بلاتکلیف آموزش و پرورش منوط به مصوبه مجلس
آموزش ۲۵۷ هزار معلم ابتدایی در قالب طرح توانا
دانش‌آموزان اتباع طبق مقررات ثبت‌نام می‌شوند
برقراری سالانه ۲۰ میلیون تماس با اورژانس کشور و انجام ۶ میلیون ماموریت
راه‌اندازی ۶ آزمایشگاه مرجع ملی دانشگاهی با حمایت معاونت علمی
ساخت بیش از ۲ هزار مدرسه برای سال تحصیلی جدید
۵ گروهی که مشمول تحصیل در «مدرسه مجازی» هستند؛ از خارجی‌ها تا بازماندگان از تحصیل
بیش از ۸۰۰ مدرسه در تهران نیازمند تخریب و بازسازی هستند