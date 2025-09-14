باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل زمانی‌فرد مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس از شروع برداشت پسته از ۲۰ شهریور در ۳۲ هزار هکتار باغ‌های استان خبر داد و گفت: برداشت تا اوایل آبان با ارقام فندقی، احمد آقایی، کله قوچی و اکبری ادامه دارد.

او با بیان اینکه شهرستان‌های نی‌ریز، بختگان، سروستان، خرامه و داراب تولیدکنندگان اصلی هستند، افزود: ۸۰ درصد پسته تولیدی به کشور‌های چین، هند، روسیه و خلیج فارس صادر می‌شود که اشتغال‌زایی مستقیم برای ۲۰ هزار نفر و غیرمستقیم برای ۲۰۰ هزار نفر را به دنبال دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب، باغداران را به کشت پسته به دلیل مقاومت به شوری ترغیب کرده است. سازمان جهاد کشاورزی با اصلاح باغ‌ها و پایش مداوم، به دنبال افزایش کیفیت و کمیت تولید پسته است.

پیش بینی تولید ۱۶ هزار تن زیتون در فارس

او در ادامه از برداشت زیتون کنسروی از سطح ۶ هزار و ۵۴۳ هکتار باغ‌های این استان خبر داد و پیش بینی کرد؛ بالغ بر ۱۶ هزار تن زیتون کنسروی و روغنی تولید شود.

زمانی فرد با بیان اینکه برداشت زیتون از اواسط شهریورماه آغاز شده است و تا اوایل آذر ماه با برداشت ارقام روغنی ادامه دارد، تصریح کرد: استان فارس جایگاه دوم تولید زیتون و رتبه چهارم سطح باغ‌های این محصول در کشور را دارد.

به گفته این مقام مسئول؛ شهرستان‌های فسا، استهبان، بیضا، خفر، زرین دشت، شیراز، فسا و کوار از مهمترین شهرستان‌های تولیدکننده زیتون هستند و عمده ارقام تولیدی این محصول تخم کبکی، زرد و کنسروالیا است.

او خاطر نشان کرد: عملکرد ۳۶ تن در هکتار امتیاز جدیدی از بهره وری این محصول در استان را رقم زده است که نشان از ظرفیت بالای فارس برای تامین نیاز‌های داخلی و صادراتی است.

زمانی فرد تاکید کرد: با توجه به سازگاری زیتون با شرایط اقلیمی استان و نقش این محصول در اقتصاد کشاورزی و ایجاد اشتغال و همچنین افزایش سرانه مصرف این محصول به عنوان یکی از سالم‌ترین روغن‌های گیاهی، توسعه ارقام روغنی در دستور کار اجرایی قرار دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، افزود: وجود کارخانه‌ها و کارگاه‌های فرآوری زیتون و فعالیت آنها می‌تواند یکی از موارد موفقیت در طرح توسعه باغ‌های زیتون باشد که لازم است در خصوص حمایت از آنها، بحث کاهش واردات روغن‌های خارجی که از کیفیت پایین تری نسبت به تولید داخل برخوردار هستند در دستور کار قرار گیرد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس