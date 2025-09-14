باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا هاجری، رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت(ع)، با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان عزاداری و شادی در جامعه، گفت: همان‌طور که مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی فرموده‌اند، در عزاداری استادیم اما در شادی‌آفرینی مبتدی هستیم. جامعه نیازمند نشاط اجتماعی در چارچوب ارزش‌های اسلامی است.

او با اشاره به حادثه اخیر در باغ جنت شیراز، تأکید کرد: شورا و شهرداری در اجرای آن برنامه نقشی نداشتند، اما با عاملان برخورد قانونی صورت گرفته است.

هاجری همچنین از تلاش برخی جریان‌های سیاسی برای تخریب شورا و شهرداری در آستانه انتخابات انتقاد کرد.

او خواستار فعال‌تر شدن نهادهای فرهنگی در ایام شادی شد و افزود: شورا و شهرداری از برنامه‌های متوازن در حوزه عزاداری و جشن حمایت خواهند کرد.

هاجری در ادامه، با انتقاد از روند انتخاب شهردار نمونه در جشنواره شهید رجایی، اظهار داشت: با وجود تقدیر رسمی شش وزیر و چهار معاون رئیس‌جمهور از شهردار شیراز، محرومیت ایشان از عنوان شهردار نمونه فارس، بی‌عدالتی آشکاری بود.

او همچنین با اشاره به اقدامات شهرداری در توسعه فضای سبز، از جمله احداث بوستان‌های جنگلی و شهری، از تدبیر رئیس قوه قضائیه در اصلاح نگاه به دیوارکشی‌ها و فنس‌کشی‌ها تقدیر کرد و آن را گامی مؤثر در حفظ محیط‌زیست دانست.

هاجری بر ضرورت تلفیق تجربه و جوانی در مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: جامعه نیازمند بهره‌گیری هم‌زمان از ظرفیت‌های جوانان و پیشکسوتان است؛ مردم شایسته خدمات شفاف و بی‌منت هستند.

چالش‌های عمرانی و فرهنگی شیراز

رضا محمدیان، رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورا، در نطق خود با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه، از سکوت برخی سران جهان انتقاد کرد و گفت: در حالی که جنایات علیه کودکان و زنان ادامه دارد، مردم جهان با برافراشتن پرچم‌های مقاومت و ایران، حمایت خود را از ملت مظلوم غزه اعلام کرده‌اند.

او سپس به مشکلات ترافیکی شیراز پرداخت و افزود: افزایش بی‌برنامه خودروها، تخلفات صنفی، کمبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ضعف در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از عوامل تشدیدکننده ترافیک شهری هستند.

محمدیان خواستار صدور دستورات فوری از سوی مسئولان استان برای هماهنگی دستگاه‌ها شد و اعلام کرد: برخورد با واحدهای صنفی دارای سد معبر از این هفته به‌صورت منطقه‌ای آغاز خواهد شد.

او همچنین به بحران باغات قصردشت اشاره کرد و گفت: کاهش منابع آب و هزینه‌های نگهداری، انگیزه باغداران را کاهش داده است. اصلاح قوانین و مشورت با مالکان باغات ضروری است.

محمدیان با اشاره به برخی برنامه‌های ناهنجار فرهنگی، نسبت به نفوذ فرهنگی و سیاسی هشدار داد و خواستار بررسی دقیق دستگاه‌های امنیتی شد.

او اقدامات شهرداری در حوزه فرهنگی، مذهبی و زیرساختی را کم‌نظیر دانست و تأکید کرد: نباید اجازه داد فضای سیاسی و تخریب‌های هدفمند، مسیر خدمت‌رسانی را منحرف کند.

ضرورت توسعه فضای ورزشی و ایمنی شهری

محمود صفایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور حقوقی و املاک شورا، نیز در نطق خود با محکومیت حملات رژیم صهیونیستی، بر حفظ وحدت ملی و حمایت از ملت‌های مظلوم تأکید کرد.

او با اشاره به بحران آب و نگرانی باغداران شیراز، گفت: خشکسالی‌ها و کاهش منابع آبی، حفظ باغات را دشوار کرده است. مسئولان استانی باید برای کاهش خسارات وارده به باغات همکاری جدی داشته باشند.

صفایی از اقدامات شهرداری در تملک و توسعه باغات شهری، از جمله باغ ایرانی، باغ سه‌گوش و باغ جدید ۲۳۰ هکتاری، تقدیر کرد و افزود: این اقدامات ارزشمند در رسانه‌ها کمتر بازتاب یافته‌اند و باید مورد توجه قرار گیرند.

او همچنین به حادثه اخیر در یکی از پارک‌های شیراز اشاره کرد و خواستار نظارت دقیق و جلوگیری از تکرار چنین رفتارهای ناهنجار شد.

صفایی توسعه فضاهای ورزشی، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و الحاقی شهر را ضروری دانست و پیشنهاد کرد اراضی ورزشی به‌صورت پروژه‌های سرمایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

او به معضل ساختمان‌های ناایمن اشاره کرد و گفت: با وجود پیگیری‌های شورا، اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. مدیران مسئول باید تدابیر فوری اتخاذ کنند تا در صورت بروز حادثه، مسئولیت ترک فعل متوجه آنان نباشد.