باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا سیاره معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اصلاحیه برخی دانشگاهها که اطلاعیه آن در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر شده است، گفت: پیرو انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته باآزمون و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ در تاریخ ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ و اطلاعیههای تمدید و اصلاحات سری اول و دوم منتشر شده در تاریخ ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ و اطلاعیۀ تمدید ثبتنام صرفاً براساس سوابق تحصیلی در تاریخ ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴، سری سوم اصلاحات دفترچه انتخاب رشته منتشر شد و رشتهمحلهای جدیدی در این تغییرات اعلام شده است.
وی افزود: تمامی متقاضیان انتخاب رشته پس از مطالعۀ دقیق دفترچهها و اطلاعیههای اصلاحی و تغییرات مندرج در این اطلاعیه میتوانند تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ثبت یا ویرایش کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند، ضمنا این مهلت تمدید نمیشود.
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ضرورت مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته، اطلاعیهها و به خصوص اطلاعیههای صادر شده در مورد اصلاحات دفترچههای انتخاب رشته، گفت: به داوطلبان توصیه میشود به منظور انتخاب رشته بهینه از سامانه انتخاب رشته مجازی در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور بهرهبرداری کنند.