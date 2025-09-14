باشگاه خبرنگاران جوان - شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: متعاقب اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت احدی از مؤدیان فعال در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در استان قزوین، ضمن بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی، کتمان درآمد ۱.۱۵۰ میلیارد ریالی مؤدی در سال‏های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ احراز و مطابق اوراق تشخیص و مطالبه صادره، مبلغ ۵۸۰ میلیارد ریال بابت اصل مالیات و جرائم متعلقه، از مودی یادشده مطالبه شده است.

منبع: سازمان امور‌ مالیاتی