رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱۱۵ میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در استان قزوین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: متعاقب اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت احدی از مؤدیان فعال در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در استان قزوین، ضمن بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی، کتمان درآمد ۱.۱۵۰ میلیارد ریالی مؤدی در سال‏های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ احراز و مطابق اوراق تشخیص و مطالبه صادره، مبلغ ۵۸۰ میلیارد ریال بابت اصل مالیات و جرائم متعلقه، از مودی یادشده مطالبه شده است.

منبع: سازمان امور‌ مالیاتی

