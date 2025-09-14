باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت نپال امروز (یکشنبه) اعلام کرد که تعداد کشتهشدگان ناآرامیهای هفته گذشته به ۷۲ نفر افزایش پیدا کرده است. همچنین گفته میشود دست کم ۲ هزار و ۱۱۳ نفر در جریان این خشونتها زخمی شدهاند.
آمار جدید در حالی منتشر شده که تیمهای جستوجو اجسادی را از دفاتر دولتی، خانهها و سایر ساختمانهایی که در جریان اعتراضات به آتش کشیده شده بودند، پیدا کردند.
پیش از این شمار کشتهشدگان ۵۱ نفر اعلام شده بود.
نپالیهای عمدتا جوان، اوایل هفته گذشته در اعتراض به فساد گسترده به خیابانها آمدند و باعث استعفای نخست وزیر پیشین این کشور شدند. اکنون «سوشیلا کارکی» رئیس سابق دیوان عالی، به عنوان نخست وزیر موقت نپال انتخاب شده و وظیفه برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه مارس را بر عهده خواهد داشت.
کارکی که امروز رسماً به قدرت رسید، اعلام کرد که دولت مبلغ ۱ میلیون روپیه (حدود ۷ هزار و ۱۰۰ دلار) به خانوادههای کشتهشدگان در ناآرامیها غرامت پرداخت خواهد کرد و مجروحان را به صورت رایگان درمان خواهد کرد.
منبع: رویترز